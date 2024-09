Gonçalo Antunes e a RACAR Motorsport: evolução da estrutura dá resultados

A RACAR Motorsport tem-se afirmado como uma das grandes forças do automobilismo nacional e com expressão internacional, estando envolvida na luta pelos títulos em todos os campeonatos que disputa, mas Gonçalo Antunes, o CEO da equipa, aponta que existe ainda margem de progressão.

A formação de Lisboa nasceu apenas em 2022, mas tem vindo a crescer e a desenvolver-se e em 2024 parece ter chegado à maioridade, participando no mais importante campeonato ibérico, o Iberian Supercars, e numa competição de índole europeu, como é o caso da GT Cup Europe.

A época deste ano começou bem, com um título na GT Winter Series, e promete mais motivos para celebração. “Tem sido uma excelente temporada, até agora! Começámos com a GT Winter Series, tendo vencido o ceptro da classe Cup 2 e, na GT4, mostrámos grande competitividade face a fortes equipas internacionais”, começou por dizer Gonçalo Antunes, que acrescentou: “na temporada principal, temos estado na luta pelos lugares do pódio do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, estando envolvidos na batalha pelos títulos, apesar de uma oposição de elevadíssimo nível. Estamos ainda no comando da classe Am de GT Cup Europe e da geral do Campeonato de España de GT”.

O CEO da RACAR Motorsport sublinha ainda a aliança que a equipa estabeleceu com um grande construtor como um dos momentos da temporada: “forjámos ainda um acordo com a Aston Martin Racing, o que demonstra que mesmo um grande construtor como a Aston Martin, com uma longa tradição no automobilismo, deposita confiança em nós.

Penso que estes são factos que demonstram que a RACAR Motorsport está num elevado nível, o que significa um crescimento enorme, uma vez que há dois anos e meio não estávamos sequer no automobilismo.

Existe ainda margem para progredir e todos os dias aprendemos, mas 2024 está a ser um ano muito positivo para nós”.

Com uma temporada tão agitada, com a participação em cinco campeonatos, sempre com elevados índices de competitividade, são diversos os momentos a destacar: “o primeiro, sem dúvida, foi o percurso que culminou no título da GT Winter Series dos nossos pilotos Leandro Martins e Dieter Svepes, aos comandos de um Porsche 911 GT3 Cup”.

Mas para além dos sucessos, também a capacidade organizativa da RACAR Motorsport são um motivo de orgulho para Gonçalo Antunes. “O Iberian Supercars/Campeonato de Portugal de Velocidade tem sido um grande desafio, mas temos demonstrado competitividade e colocar em pista cinco carros na etapa do Estoril exigiu de toda a estrutura um grande esforço”, apontou o responsável da equipa, que não se deteve: “foi um desafio que conseguimos suplantar, dado que conseguimos estar em pista de forma competitiva. Lutámos sempre pelos lugares do pódio, culminando na vitória na segunda corrida do fim-de-semana na categoria GT4 e na divisão GT4 Am, com Ruben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende, e ainda na GT4 Pro, com o Manuel Gião e Mathieu Martins, o que teve um sabor muito especial, uma vez que estávamos na ‘nossa casa’, o Autódromo do Estoril, e frente aos nossos amigos, patrocinadores e apoiantes”.

Gonçalo Antunes aponta que as fundações da RACAR Motorsport estavam bem feitas, mas admite que em 2024 verificou-se um crescimento sustentado significativo. “Penso que já tínhamos uma estrutura com uma base sólida, mas numa equipa que foi criada há pouco tempo, há muito para progredir. Penso que este ano demos um salto significativo no que diz respeito aos processos, profissionalismo e abordagem competitiva e isso é visível em todos os campeonatos em que estamos a participar”, sublinhou.

Para esta evolução, segundo o responsável da equipa, foi determinante a experiência reunida em competições de elevado nível, assim como a parceria que foi criada: “penso que a experiência que temos vindo a ganhar em todas as competições em que temos vindo a tomar parte tem sido preponderante. Vamos continuar a trabalhar, dado que existe sempre margem para progredir e melhorar a estrutura e os processos”.

A temporada tem corrido bem à estrutura de Lisboa, podendo haver motivos para celebrar no final do ano. No entanto, Gonçalo Antunes enfatiza que é imperativo manter o nível demonstrado até agora. “Entramos para qualquer corrida com o intuito de vencer e será com esta abordagem que realizaremos o resto da temporada. Na GT Cup Europe estamos em primeiro lugar do campeonato Am, com o Leandro e o Dieter, assim como no Campeonato de España de GT, à geral, portanto, temos de manter o nível competitivo para assegurar os títulos”, afirmou, sublinhando que também nas competições ibéricos os ceptros são o objetivo, apesar de algumas contrariedades exteriores: “no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal estamos na luta pelo ceptro, mas temos de recuperar pontualmente. Tem sido uma temporada muito exigente, com um BoP, no nosso entender, que não tem sido o mais ajustado, mas estamos a trabalhar e queremos celebrar conquistas nestes campeonatos no final do ano”.

A primeira oportunidade para que possa recuperar pontualmente no Iberian Supercars é já a 28 e 29 de setembro, quando se disputa em Valência a terceira ronda da época.