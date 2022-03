Francisco Carvalho e Miguel Cristóvão de McLaren 570 S GT4 no CPV | AutoSport

A segunda dupla da Araújo Competição ao volante do McLaren 570S GT4 no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) será formada por Francisco Carvalho e Miguel Cristóvão, dupla que já testou o carro britânica este último domingo, no Autódromo do Estoril, que nos próximos dias 9 e 10 vai ser o palco de abertura da época.

A competição mais importante da velocidade nacional, que juntará em 2022 nas grelhas de partida carros das classes GT4, GTC e TCR, proporcionando em cada jornada duas corridas emocionantes e de desfecho imprevisível com a duração de 45 minutos, não deixou aqueles dois pilotos indiferentes.

“Vai ser o meu regresso às corridas em Portugal com um GT4, que são carros muito interessantes de guiar. Sinto-me entusiasmado com este projeto, no qual partilharei o McLaren com o Francisco Carvalho e numa equipa que conheço bem. Já andei no carro, gostei bastante, embora não tivesse oportunidade de fazer muitas voltas, mas as sensações foram boas. O objetivo é lutar pelo campeonato e vamos dar o nosso melhor, esperando começar com o pé direito, dentro de duas semanas, no Autódromo do Estoril”, confessou Miguel Cristóvão, piloto que nos últimos anos se sagrou campeão na GT4 South European Series (2019), ao volante de um Mercedes AMG, e na Ultimate Cup (2020 e 2021), desta feita com um Ligier JS P320.

Francisco Carvalho, por seu turno, não esconde as suas ambições para o Campeonato de Portugal de Velocidade, referindo:

“Esta temporada o meu foco total estará no GT4, depois de ter feito a parceria com o Miguel Cristóvão para guiar um dos McLaren da Araújo Competição e espero que sejamos bem-sucedidos. Estou convencido que somos uma dupla bastante forte, o objetivo é vencer o campeonato e vamos trabalhar para isso. Não conhecia o McLaren, que conduzi pela primeira vez este domingo, mas gostei muito do chassis. Aliás, no cômputo geral fiquei agradavelmente surpreendido com o automóvel…”

O outro McLaren 570 S GT4 inscrito pela Araújo Competição no CPV, como foi revelado anteriormente, será partilhado pela dupla de pilotos Bronze constituída por Álvaro Ramos e pelo holandêsFred Block.

Sendo a competição de maior relevo da velocidade nacional em 2022, todas as corridas de cada jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade serão alvo de transmissão direta no Youtube, mas no Circuito de Vila Real, em julho, o direto vai ser feito pelo Porto Canal.

Calendário do CPV/Supercars Endurance

PROVA DATA LOCAL PAÍS ELEGIBILIDADE

Evento 1 09/10 abril Estoril Portugal CPV

Evento 2 14/15 maio Jarama Espanha CPV/Iberian Supercars

Evento 3 01/03 julho Vila Real Portugal CPV

Evento 4 30/31 julho Portimão Portugal CPV/Iberian Supercar

Evento 5* 10/11 setembro Barcelona Espanha Iberian Supercars

Evento 6** 24/25 setembro Braga Portugal CPV

Evento 7 18/20 novembro Estoril Portugal Iberian Supercars

*A jornada de Barcelona terá um regulamento particular e a corrida tem a duração de 2 horas

**A realização da jornada de Braga está dependente da homologação da pista