Francisco Abreu e José Carlos Pires no CPV e Iberian Supercars Endurance com o BMW M4 GT4 | AutoSport

Mais dois grandes nomes do automobilismo português decidiram apostar no Campeonato de Portugal de Velocidade e no ibérico Supercars Endurance – Francisco Abreu e José Carlos Pires estarão em pista aos comandos de um novíssimo BMW M4 GT4.

As competições organizadas pela Race Ready continuam a evidenciar uma vitalidade impressionante e, quando estamos a pouco menos de um mês da primeira prova da temporada, prevê-se uma grelha de partida recheada e plena de qualidade e competitividade.

A nova dupla confirmada é composta por Francisco Abreu e José Carlos Pires, que dividirão um BMW M4 GT4, inscrito na divisão GT4 Pro, preparado pela Speedy Motorsport, uma das equipas mais fortes do panorama ibérico de velocidade.

Francisco Abreu não é estranho aos carros da categoria GT4, tendo em 2019 se sagrado Campeão das GT4 South European Series, acrescentando em 2021 o título de Campeão de Portugal de Velocidade e em 2022 o de Campeão de España de GT. Em 2017 sagrou-se também vencedor do TCR Ibérico.

José Carlos Pires, por seu lado, mostrou ser uma força competitiva no troféu Super Seven, vencendo a competição nos dois últimos anos, sempre com as cores da Speedy Motorsport. Ascende agora à competição de pista mais importante da Península Ibérica.

Esta dupla vem elevar ainda mais a qualidade do pelotão do Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance, ao passo que o BMW M4 contribuiu para o exotismo que se verifica na grelha de partida, com diversos carros de sonho que preenchem a imaginação dos adeptos de automobilismo.

Francisco Abreu sente-se “feliz por regressar ao Campeonato de Portugal de Velocidade no meu vigésimo ano no desporto motorizado, ainda por cima com uma equipa competitiva e de qualidade e tendo a meu lado um piloto que já mostrou rapidez e consistência. Depois do título espanhol de GT em 2022, o regresso a Portugal esteve sempre em cima da mesa. O Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance foram a escolha óbvia, uma vez que terá uma grelha com mais de vinte carros, visita pistas fantásticas e tem ainda transmissão televisiva – são condições muito importantes e apelativas. Claro que o objectivo será lutar pelo título, sendo o BMW M4 GT4, um carro da mais recente geração, uma boa via para tentar chegar aos nossos objectivos. Sabemos que a oposição será muito forte, mas vamos dar o nosso melhor”.

Para José Carlos Pires, “depois de dois anos a trabalhar com a Speedy Motorsport que renderam dois títulos na Super Seven, estava na hora de ascender ao Campeonato de Portugal de Velocidade. Ainda por cima com o BMW M4 GT4 que me parece ser um carro muito competitivo e com um companheiro de equipa rápido e ‘boa gente’ pelo que tudo se encaminha para uma boa temporada. Vamos ter de nos preparar, testar, cuidar do físico e perseguir o objetivo que passa, claro, pela conquista do título, mantendo todo o respeito pelos nossos adversários”.

As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início a 5 – 7 de Maio no Autódromo Internacional do Algarve, realizando-se o último evento em Novembro. Todas as provas contarão com transmissão televisiva, pela A Bola TV, assim como nas redes sociais das competições.