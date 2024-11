Festival de Velocidade no Estoril: fim de semana de emoções e decisões

O Autódromo do Estoril prepara-se para um dos momentos mais eletrizantes do ano: o Endurance Estoril Festival by Powershield, que acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Este fim de semana promete ser inesquecível, com decisões cruciais e uma programação recheada de atrações que vão encantar os fãs.

No centro das atenções está o Campeonato de Portugal de Velocidade, a mais prestigiada competição de velocidade do país. Com mais de 25 carros em pista, incluindo máquinas de ponta como os espetaculares GT4 da Aston Martin, Porsche, Toyota, Ginetta e Mercedes-AMG, a promessa é de uma batalha acirrada que irá fazer o público vibrar. O que está por definir, pode ler em texto à parte.

Clássicos, Nostalgia e Alta Velocidade

Mas não é só isso! O festival traz uma variedade de corridas que percorrem décadas de história automobilística. O Iberian Historic Endurance, com os seus emblemáticos GT e Turismos de épocas passadas, encerra a sua temporada com a icónica prova dos 250 km do Estoril.

Os fãs de corridas dos anos 1980 não podem perder a Carrera Los 80, que revive a era dourada dos carros de Grupo A, enquanto os apaixonados por velocidade pura terão o privilégio de assistir às Single Seater Series, onde os monolugares mostram por que são os mais rápidos nas pistas portuguesas.

Completando o espetáculo, o Group 1, com os clássicos de Turismo dos anos 1970 e início dos 1980, e o irreverente Troféu Mini, onde o ágil carro inglês promete roubar a cena, garantem que o festival terá atrações para todos os gostos.

Acesso e Bilhetes

Os fãs poderão acompanhar a emoção de perto: o acesso à bancada A será gratuito, enquanto os bilhetes para o paddock já estão disponíveis no BOL.pt ou em lojas FNAC e Worten em todo o país.

Prepare-se para um fim de semana onde passado, presente e futuro do automobilismo de pista se encontram para celebrar a paixão pela velocidade!

Muita animação no paddock

O paddock estará a fervilhar durante o Estoril Endurance Festival by Powershield com animação que fará as delícias de todos os adeptos. Como é tradicional nas provas do Campeonato de Portugal de Velocidade, haverá uma Food & Brand Village, onde poderão ser restabelecidas as forças em diversos restaurantes depois das emocionantes corridas que se esperam, podendo ainda encontrar merchandising alusivo ao desporto automóvel e itens de coleção.

Num dos momentos altos para os fãs mais acérrimos, a via das boxes estará aberta ao público para uma sessão de autógrafos num período estabelecido, durante o qual terão a oportunidade de contactar diretamente com os heróis e as suas montadas – leia-se pilotos e carros.

Para embelezar ainda mais o paddock, haverá uma exposição de Supercarros no paddock, sendo possível em, alguns casos, ver as versões de estrada de alguns dos carros que competem em pista.

Estes já são motivos para dar um salto ao Autódromo do Estoril, mas mais surpresas serão confirmadas nos próximos dias.

Como é habitual, o acesso à bancada A é gratuito, podendo todos os que desejarem assistir às corridas ao vivo fazê-lo sem qualquer custo. Para aceder ao exclusivo mundo do paddock e dos bastidores, participando em todas as actividades previstas, será preciso apenas um passe que terá o acessível custo de 20€ para todo o fim-de-semana (sábado e domingo) e de 15€ para um só dia.

Tanto o passe diário como o de dois dias, podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC ou Worten em todo o país, até ao dia 29 de Novembro. Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, os bilhetes de paddock estarão apenas disponíveis para compra na bilheteira do circuito.

No domingo, todas as corridas terão transmissão televisiva em directo nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready. Serão também emitidas em Portugal pela A Bola TV e em Espanha pela DA