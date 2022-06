Fábio Mota aposta no Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

Fábio Mota inicia a sua temporada de 2022 no maior palco do automobilismo nacional, tomando parte na ronda do mítico Circuito de Vila Real, onde se realiza a segunda etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV).

O piloto de Vila Nova de Gaia vai dar início ao seu programa da presente temporada, ingressando na mais importante competição pista do país aos comandos de um Porsche 997 GT3 Cup preparado pela Fabela Sport, que partilhará com Bruno Pires.

Fábio Mota aposta novamente pelo automobilismo nacional, optando pelo Campeonato de Portugal de Velocidade com naturalidade, dada a sua visibilidade, assim como pelas máquinas presentes em pista e ao elevado nível competitivo.

“Esta competição está em crescimento e tem carros fantásticos em pista, que preenchem o imaginário dos adeptos e não só. Para além disso, estão grandes pilotos em competição, o que garante um elevado nível de pilotagem. Com estes argumentos e com Vila Real no calendário a escolha foi óbvia. Penso que é a competição que me dá mais garantias para poder dar retorno aos meus patrocinadores, o que é muito importante”, afirmou o piloto.

O gaiense volta a escolher um Porsche 911 GT3 Cup para se lançar neste desafio, fazendo equipa com Bruno Pires para disputar a classe GTC do Campeonato de Portugal de Velocidade. A dupla de Vila Nova de Gaia espera poder lutar pelas melhores posições, e nada melhor que começar o desafio com aquele que é o principal palco do automobilismo nacional. “Penso que temos bons argumentos para sermos protagonistas ao longo da temporada. O nosso carro é competitivo e estamos bem apoiados pela Fabela Sport, portanto, estamos otimistas e confiantes. Vila Real é já a primeira prova e não poderia ser melhor cenário para começar, é uma pista que me diz muito, com fãs fantásticos e entusiastas. Vamos dar o nosso melhor para podermos garantir bons resultados”, concluiu Fábio Mota.

A ronda do CPV do 51º Circuito Internacional de Vila Real realiza-se nos próximos dias 1 a 3 de julho.