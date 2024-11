Estoril Endurance Festival: muitas novidades no CPV a fechar a época

O Campeonato de Portugal de Velocidade de 2024 termina no próximo fim-de-semana no Autódromo do Estoril a sua temporada, apresentando uma das suas melhores listas de inscritos para um evento dedicado, quando ainda quase todos os títulos estão por definir.

Ao longo da época verificaram-se grelhas de partida superiores a quarenta carros, mas esses eram eventos que juntavam os concorrentes da competição portuguesa, do Iberian Supercars e do Supercars Jarama RACE, o que contribuiu decididamente para as fartas listas de inscritas. Desta feita, a prova conta somente para o Campeonato de Portugal de Velocidade, sendo o número de inscritos, vinte e sete, impressionante, tendo isso em conta.

Para além dos habitués e dos contendores aos títulos, são algumas as novidades que se apresentarão no histórico circuito português, onde no ano passado se viveu um intenso duelo pelo título de GT4 entre o BMW M4 GT4 partilhado por José Carlos Pires e Francisco Abreu e o Mercedes AMG GT4 de Nuno Pires e Elias Niskanen, tendo a balança pendido para o duo da Speedy Motorsport, em detrimento do da Lema Racing, quando a bandeira de xadrez da segunda corrida já estava no horizonte.

São, no entanto, diversas as movimentações de pilotos que se verificarão no próximo fim de semana, em alguns casos com 2025 em vista.

Bailey Voisin, piloto com fortes ligações à Aston Martin Racing, substituiu Gonçalo Araújo ao lado de Bruno Pereira no Aston Martin Vantage GT4 preparado pela Araújo Competição, mas o português regressa aos comandos do carro britânico para continuar a boa evolução que a dupla tem evidenciado ao longo do ano.

Do lado da Veloso Motorsport, Miguel Lobo não está ainda recuperado da sua desafortunada queda em Valência, e continuará a ser substituído por Gonçalo Fernandes, que foi uma agradável surpresa no Algarve, no Porsche Cayman RS CS onde pontifica Francisco Mora, que ainda é um dos candidatos ao título da categoria geral GT e da divisão GT4 Pro.

A Lema Racing tem tido uma temporada agitada, mas na passada etapa, realizada no Algarve, a sua nova contratação, Mark Kastelic, mostrou um excelente nível competitivo na sua estreia na competição, com um bom sexto lugar na segunda corrida do evento. O piloto esloveno terá no Estoril um novo colega de equipa, Giacomo Pedrini, um jovem italiano que vai fazer a sua estreia de GT4.

No campo da Racar Motorsport a grande novidade será o regresso de Filipe Videira e António Lopes. Esta dupla sofreu um forte impacto de outro concorrente na segunda prova de Valência, o que deixou o seu Aston Martin Vantage AMR GT4 bastante destruído. Depois de terem falhado o evento do Algarve, o duo regressa para a prova final da temporada aos comandos do Mercedes AMG GT4 da equipa de Lisboa e em que Manuel Gião, Carlos Vieira e Roberto Faria usaram o ano passado para conquistar uma vitória na GT4 Pro em Vila Real e dois segundos lugares em Jerez.

De fora fica a Toyota Gazoo Racing, cujo Toyota GT Supra não ficou reparado a tempo em virtude de forte acidente da última corrida no AIA.

Henrique Cruz tem vindo a ter inúmeros colegas de equipa ao longo da temporada aos comandos de um dos Ginetta G55 da Tockwith Motorsport. O jovem de Leiria, que o ano passado fez parte da FPAK Junior Team, volta a ter um novo companheiro no Estoril para o ajudar na luta pelo ceptro da divisão GTX – Gracie Mitchell, uma piloto inglês que tem competido este ano na Protyre Motorsport Ginetta GT Championship – Am, tendo já conquistado alguns pódios na competição britânica.

O duo luso–britânico terá um novo opositor na divisão, o Porsche Cayman GTS da HY Racing que será dividido por Bruno Barbaro e Jacques Derenne. Tanto a equipa belga como os pilotos do carro germânico tem uma longa experiência nas provas disputadas no dantesco Nordschleife, sendo um dos motivos de interesse do fim-de-semana seguir a sua prestação no Autódromo do Estoril.

Na divisão Cup haverá também novidades, João Posser volta a tomar parte no evento de encerramento aos comandos do seu Porsche 911. O piloto da Veloso Motorsport terá como objectivo contrariar o ascendente de Rui Miritta, que tem já no bolso o ceptro da geral GTC e da divisão Cup. O homem da Monteiros Competição terá na prova do Estoril a companhia de Tiago Gonçalves. O duo já fez equipa aquando da primeira visita do campeonato ao mais antigo circuito permanente de Portugal, tendo então conseguido dois triunfos na sua divisão.

São motivos, assim com a luta pelos diversos títulos, para que os adeptos de automobilismo rumem ao Autódromo do Estoril nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, sendo o acesso à bancada A é gratuito. Para aceder ao exclusivo mundo do paddock e dos bastidores, participando em todas as actividades previstas, será preciso apenas um passe que terá o acessível custo de 20€ para todo o fim-de-semana (sábado e domingo) e de 15€ para um só dia.

Tanto o passe diário como o de dois dias, podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC, ou Worten em todo o país, até ao dia 29 de novembro. Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, os bilhetes de paddock estarão apenas disponíveis para compra na bilheteira do circuito.

No domingo, todas as corridas terão transmissão televisiva em direto nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready. Serão também emitidas, as duas corridas em direto do Campeonato de Portugal de Velocidade, em Portugal pela A Bola TV e em Espanha pela DAZN.