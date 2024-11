Estoril Endurance Festival: Mais de 150 Carros na Festa Final de 2024

É já no fim de semana que se aproxima que o Autódromo do Estoril será palco da grande festa de encerramento da temporada de 2024 da velocidade nacional. Mais de 150 carros — Turismos, Grande Turismos e Fórmulas — vão participar na segunda edição do Estoril Endurance Festival by Powershield.

Organizado pela Race Ready, o evento contará com oito corridas de cinco competições distintas, oferecendo um programa para todos os gostos, desde corridas de sprint a provas de resistência, com a participação de saudosos clássicos e também com uma forte presença da mais recente geração de carros de competição. Num evento único, estarão representadas em pista seis décadas do automobilismo nacional.

Se na sexta-feira o Autódromo do Estoril será preenchido com várias sessões de treinos privados, a partir da manhã de sábado começa a verdadeira ação em pista, com as sessões de qualificação e as corridas.

A primeira corrida do programa está marcada para as 12h10 de sábado, quando o pelotão de cerca de duas dezenas de “novos clássicos” — de meados dos anos 1970 até ao início dos anos 1990 — formar a grelha de partida da Carrera Los 80, competição que nos presenteará com duas corridas de 40 minutos de pura adrenalina este fim de semana.

Um pouco mais tarde, no sábado, será a vez da única competição de monolugares em Portugal, a Single Seater Series, disputar a primeira das suas duas corridas, num evento em que o número de inscritos superou os eventos anteriores. Desde os Fórmula Ford, sem asas, aos mais modernos Fórmula 4 e Fórmula Renault 2.0, já equipados com apêndices aerodinâmicos, há de tudo um pouco num verdadeiro museu em movimento, que nos recorda a escola de muitos dos atuais e antigos pilotos de Fórmula 1.

O dia termina com um dos momentos altos do fim de semana: os 250 km do Estoril. Já na sua 12º edição, a corrida de encerramento da temporada de 2024 do Iberian Historic Endurance reúne uma das mais belas grelhas de partida da Península Ibérica, com carros fabulosos de GT e de Turismo fabricados até 1976. Estes alinharão para uma partida estilo ‘Le Mans’ e depois da banda tocar será dada a partida. Pilotos e máquinas enfrentam uma contenda que exige tanto rapidez como estratégia, dada a exigência do planeamento de reabastecimentos e trocas de pilotos. O fogo de artifício à chegada dá um brilho especial a uma corrida extraordinária.

No domingo, todas as atenções centram-se no Campeonato de Portugal de Velocidade, com a decisão dos títulos portugueses de Turismos e GT. Um pelotão com mais de duas dezenas e meia de viaturas GT4 e TCR da última geração, que disputará a qualificação no sábado, realiza a sua jornada decisiva com duas corridas de 45 minutos, com paragem obrigatória nas boxes. É um pelotão que reúne carros de sonho como são os Aston Martin Vantage GT4, Audi R8 LMS GT4, Mercedes-AMG GT4, Toyota GR Super GT4, Porsche 718 Cayman GT4 RS CS, entre outros.

O programa de domingo inclui ainda as segundas corridas da Carrera Los 80 e da Single Seater Series, assim como, para encerrar esta grande celebração, a corrida de duas horas de duração do Group 1 Portugal e do Troféu Mini, com vários dos carros que marcaram a velocidade nacional nos anos 1970 e 1980. Uma grande festa que conta com praticamente 50 equipas inscritas.