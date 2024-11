Estoril Endurance Festival: horários, bilhetes e informação útil

O Campeonato de Portugal de Velocidade decide-se este fim de semana no Circuito do Estoril num fim de semana ‘cheio’ de campeonatos e Troféus : Campeonato de Portugal de Velocidade, Historic Endurance 250Km, Carrera de los 80, Group 1, Troféu Mini e Single Seater Series.

O paddock do Circuito do Estoril terá muita animação durante o Estoril Endurance Festival by Powershield, haverá uma Food & Brand Village, com diversos restaurantes.

A via das boxes será aberta ao público para uma sessão de autógrafos onde será possível contactar diretamente com os pilotos e carros, será realizada uma exposição de supercarros, onde, em alguns casos, será possível ver as versões de estrada de alguns dos carros que competem em pista.

Como habitualmente, o acesso à bancada A é gratuito e para aceder ao paddock e bastidores da prova, e participar em todas as atividades previstas, será necessário adquirir um passe, com o custo de 20€ para o fim de semana (sábado e domingo) ou 15€ para um dia.

Tanto o passe diário como o passe para dois dias podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC, ou Worten em todo o país, até ao dia 29 de novembro. Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, os bilhetes para o paddock estarão disponíveis apenas na bilheteira do circuito.

Quem possuir um clássico pode contactar o grupo de proprietários Porsches LKC ou o clube Sintra Classicos e, em caso de ainda existirem vagas, marcar e participar no desfile de domingo.

Se não puder marcar presença, no domingo, todas as corridas serão transmitidas em direto nas redes sociais Facebook e YouTube da Race Ready. As duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade serão também transmitidas em direto em Portugal pela A Bola TV e em Espanha pela DAZN.