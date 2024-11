Estoril Endurance Festival: CPV, luta começou logo nos testes de sexta-feira

A preparação da decisão dos títulos teve o seu início, com as sessões de testes oficiais da ronda do Autódromo do Estoril do Campeonato de Portugal de Velocidade, e os três primeiros do Campeonato Absoluto de GT foram os mais rápidos do dia.

A jornada amanheceu encoberta e escura, com muita neblina, mas sem que a presente ameaça de chuva se concretizasse, ainda assim a pista nunca aqueceu, não passando dos 20ºC, o que colocou algumas dificuldades aos pilotos em aquecer os pneus Pirelli, passando inúmeras voltas a colocá-los na temperatura correta de funcionamento.

Numa primeira sessão pouco representativa, Manuel Gião e Mathieu Martins, no Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, foram os mais rápidos, superiorizando-se a Gonçalo Fernandes e Francisco Mora, Porsche 718 Cayman GT4 RS CS da Veloso Motorsport, e a César Machado e Jan Durán, Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport – os três candidatos ao título da divisão GT4 Pro e da categoria geral de Grande Turismo.

Este trio de duplas, da parte da tarde, voltou a mostrar para o que está no Estoril ao monopolizar as três primeiras posições, desta vez com o duo do carro alemão a impor-se perante o do japonês, ficando da máquina inglesa em terceiro a apenas dois décimos de segundo dos mais rápidos.

Gonçalo Araújo, com uma volta já perto do final da sessão, levou o Aston Martin Vantage GT4 da Araújo Competição que divide com Bruno Pereira até ao quarto posto a quatro décimos de segundo dos mais rápidos e dois décimos à frente de Jorge Rodrigues e Patrick Cunha.

O duo do Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport foi o mais forte na GT4 Bronze, tal como na primeira sessão, iniciando de uma forma positiva um fim de semana em que já são virtualmente campeões da divisão.

No encalço da dupla bracarense ficaram os irmãos Miguel e André Nabais, que evidenciaram um andamento fortíssimo na GT4 Am. Os pilotos do Porsche 718 Cayman GT4 RS CS da Speedy Motorsport são contendores ao ceptro da divisão, mas não evitaram uma saída de pista antes da Curva VIP que deixou alguns danos no carro germânico, que serão reparados para amanhã.

Pompeu Simões e Duarte Camelo, Porsche Cayman GT4 da Speedy Motorsport, mostraram que poderão ser um factor de disrupção na luta pelo ceptro da GTX ao serem os mais rápidos em ambas as sessões. Entre os candidatos ao título, Andrius Zemaitis, também em Porsche Cayman GT4 assistido pela Speedy Motorsport, teve um ligeiro ascendente sobre Tomás Pinto Abreu e Simon Moore, Ginetta G50 da Tockwith Motorsport, tendo sido segundo e terceiro, respetivamente, em ambos os testes. Contudo, a equipa lusa-britânica teve alguns problemas técnicos no seu carro.

Estes dois contendores estão apenas separados por seis pontos na classificação GTX e na segunda sessão do dia distaram apenas quatro décimos de segundo.

Na Cup, Tiago Gonçalves, o virtual campeão da divisão, foi o mais rápido na primeira sessão, aos comandos do seu Porsche 911 preparado pela Monteiros Competições, mas na segunda João Posser, num carro semelhante a cargo da Veloso Motorsport, impôs-se

Na luta pela primazia entre os Ginetta G40 da FPAK Junior Team, Rodrigo Ferreira e Gabriel Caçoilo foram os mais fortes, sendo os mais rápidos em ambas as sessões, mas João Oliveira e Henrique Ventura de Oliveira perderam apenas quatro décimos de segundo. Com Rodrigo Ferreira e João Oliveira empatados pontualmente na luta pelo ceptro da TC, tudo está em aberto.

Amanhã serão realizados os treinos-livres e a qualificação, que poderá ser seguida no Instagram da competição. As corridas serão disputadas no domingo e terão transmissão em directo nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready – a primeira às 10h15 e a segunda às 13h50. Serão também emitidas em directo em Portugal pela A Bola TV e em Espanha pela DAZN.

Para assistir ao vivo, o acesso à bancada A é gratuito. Para aceder ao exclusivo mundo do paddock e dos bastidores, participando em todas as atividades previstas, será preciso apenas um passe que terá o acessível custo de 20€ para todo o fim-de-semana (sábado e domingo) e de 15€ para um só dia, sendo possível adquirir o ingresso na bilheteira do circuito.