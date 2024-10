Entrevista a Bernardo Sousa: falou-se da carreira, de velocidade, ralis e todo-o-terreno (áudio)

Bernardo Sousa é piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, e regressa este fim de semana depois da ausência em Valência aos comandos do GR Supra GT4 EVO, ao lado de Carlos Vieira. Falámos com ele no AIA, onde nos falou um pouco de tudo, do que tem sido a sua experiência na velocidade, mas também da sorte que tem deste ano ter conseguido fazer um pouco de tudo, Velocidade, Ralis e Todo-o-terreno: “Estou muito contente por estar de regresso ao volante do GR Supra GT4 EVO. Já tinha saudades desta máquina e venho muito motivado para esta ronda. Portimão será mais um grande desafio, sendo a nossa primeira vez com o GR Supra GT4 na pista algarvia. Certamente que queremos voltar aos bons resultados e às boas exibições, à imagem do que fizemos no Estoril. Teremos de estar atentos à meteorologia que nos pode pregar uma partida. Temos trabalhado muito e estamos confiantes de que podemos ter um bom resultado.”

Mas disse mais. Recuando um pouco no tempo, explicou-nos como surgiu a possibilidade de voltar para as pistas, depois de ter muito alinhavado o projeto de ralis no CPR: “assim que surgiu fui em frente, foi uma decisão fácil de tomar, com a Toyota uma marca de renome, oportunidade apareceu e eu agarrei” começou por dizer, falando também de ralis: “não é uma equação para já. Se me disseram para ir fazer um rali, claro que diria que sim. Para já não é de todo o meu foco.”

Aproveitando o facto de, depois de ter feito muitos ralis em 2023, este ano só no MotorShow autoclássico, e estar agora a fazer Velocidade e TT, pedimos-lhe para ‘escolher uma’: “é difícil”. No TT estamos numa transição de carro, ainda não é um FIA T3, a disciplina é muito sexy fiquei apaixonado pela disciplina. É o tempo que não se perde, guias muitas horas em competição e nos ralis não é assim. Os circuitos sempre adorei, é a minha escola comecei nos karts, e os ralis, aqui e acolá umas brincadeiras, mas este ano não consegui fazer uma coisa 100%, mas deu para fazer os três, mas o MotorShow, despertou de novo os ralis, a chama dos ralis. Mas neste momento é impossível montar um projeto daqueles, a não ser que seja com a marca”, disse Bernardo Sousa, que está contente com esta fase da sua carreira: “não me posso queixar de nada. Depois da desgraça que passei, a mudança para mim foi excelente, depois de ter ‘levado tanto’, estou a gostar deste cantinho no céu, estou a aproveitar ao máximo, a Sports & You sempre foi a minha casa, comecei na Sports & You em 2006, a minha vida foi mudando, mas voltei. Estou em casa, aqui estou bem, tenho ambição de querer sempre mais e melhor”, disse, terminando depois com a transição para a velocidade: “tive pouco temo para me preparar, tive uma fase de ressaca emocional dos ralis, mas quando fiz a transição, acho que está a correr bem, e eu sou o mais inexperiente nas corridas, somos os dois (ndr, com o colega de equipa, Carlos Vieira) ‘cães’ com vontade de ganhar…”

Ouça a entrevista completa.