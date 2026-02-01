Daniel Teixeira aponta a novos títulos no Supercars Endurance

Daniel Teixeira prepara-se para um regresso em 2026 ao Supercars Endurance, mantendo-se na categoria de Turismos. O piloto de Murça estará aos comandos de um Hyundai Elantra N TCR, preparado pela JT59 Racing Team, reforçando a sua aposta num campeonato onde tem sido uma presença constante e de destaque. Daniel Teixeira, um dos grandes protagonistas da competição, tem competido com modelos SEAT/Cupra e, desde 2024, com o Hyundai Elantra N TCR, consolidando-se como uma referência na categoria.

Impacto da separação de grelhas

O tetracampeão do Iberian Supercars e tricampeão do Campeonato de Portugal de Velocidade nos Turismos considera a introdução da separação de grelhas como um fator determinante para a sua continuidade no campeonato. Segundo o piloto, “esta medida é uma motivação extra para permanecer naquele que considero ser o melhor campeonato de circuitos da Península Ibérica”.

Teixeira sublinha que a separação das corridas “permite oferecer o dobro do espetáculo ao público e reduz significativamente a probabilidade de intervenções do Safety-Car, algo que com mais de quarenta carros em pista seria praticamente inevitável”.

Mais competitividade desportiva

Teixeira acrescenta que esta alteração terá um impacto direto na competitividade desportiva, facilitando voltas de qualificação mais limpas, “algo que no passado já se revelou muito complicado”. O piloto espera que a medida seja implementada em todo o campeonato, incluindo na prova urbana de Vila Real, aplicando-se de forma transversal a toda a temporada.

Objetivos para 2026

Após conquistar os títulos do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Iberian Supercars nas últimas épocas, o foco para 2026 está bem definido. “Tendo vencido ambas as competições nos últimos anos na categoria de Turismos, o objetivo tem obrigatoriamente de passar por lutar novamente pelos dois títulos”, afirma Teixeira. O piloto não exclui a ambição de alargar o seu plano ao nível ibérico. “Está também em aberto a possibilidade de tentarmos discutir o título de Turismos do Supercars España, algo que nunca fizemos, uma vez que não participamos nas rondas de Jarama e Valência”, explicou, deixando em aberto um programa ainda mais abrangente.

Calendário

A temporada de 2026 do Supercars Endurance tem o seu arranque agendado no Autódromo Internacional do Algarve, entre 15 e 17 de maio. O teste oficial de pré-temporada está marcado para o dia 21 de março, no Autódromo do Estoril.