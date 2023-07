CPV, Vila Real: José Carlos Pires e Francisco Abreu lideraram 1º treino | AutoSport

O calor já se faz sentir em Vila Real, mas a primeira sessão de treinos-livres do Campeonato de Portugal de Velocidade contribuiu para que o ambiente aquecesse, com o BMW M4 GT4 de José Carlos Pires e Francisco Abreu a subir ao topo da tabela de tempos no último instante.

A principal competição de velocidade do nosso país já se fez à pista da capital de Trás-os-Montes, começando os pilotos e equipas a preparar todo o fim-de-semana.

Como é natural num circuito citadino, a pista apresenta-se sempre muito suja no início do evento, melhorando consideravelmente com a presença dos carros em pista, que depositam borracha no asfalto ao mesmo tempo que o limpam do pó e das gorduras criadas pelo uso quotidiano.

Apesar das condições difíceis da pista, Francisco Carvalho, aos comandos do McLaren 570S GT4 da Araújo Competição que divide com Nuno Batista, rapidamente assinou um crono muito respeitável – 2m08,260s.

Quando o colega de equipa do piloto da Guarda entrou em pista, reforçou a competitividade do carro inglês, ficando a poucos décimos da marca de Francisco Carvalho, dando a ideia de que os homens da Araújo Competição poderiam ficar no topo da tabela de tempos.

No entanto, já nos últimos instantes da sessão, Manuel Gião, no Mercedes-AMG GT4 que partilha com Carlos Vieira, e José Carlos Pires, no BMW M4 GT4 da Seedy Motorsport que divide com Francisco Abreu, bateram por esta ordem cronológica o tempo dos pilotos do McLaren, que foi o mais rápido dos GT4 Bronze, acabando o carro bávaro à frente do seu opositor de Munique, com os três primeiros separados por oito décimos de segundo.

Depois do final da sessão, Manuel Gião seria penalizado por ter pisado a linha de saída do ‘pit-lane’, perdendo o seu melhor crono, o que o atirou para o quarto posto, a 1,0s do mais rápido.

Não muito distante, a nove décimos de segundo, ficou Daniel Teixeira, que ascendeu ao terceiro posto e foi o mais rápido dos Turismos, superiorizando o seu Cupra TCR ao Peugeot 308 Racing Cup pilotado por Manuel Fernandes, que assegurou o melhor crono entre os TC.

Simon Moore, em Ginetta G50 da Tockwith Motorsports que divide com Nuno Teixeira, impôs-se entre a categoria GTC e divisão GTX, ao passo que João Vieira, em Porsche 911 Cup da Garagem Aurora, foi o mais rápido da divisão Cup.

HORÁRIO

Sexta-Feira

10h35 – 11h15 Treinos-Livres 1

14h35 – 15h15 Treinos-Livres 2

Sábado

09h30 – 09h45 Qualificação 1

09h50 – 10h05 Qualificação 2

15h40 – 16h25 Corrida 1 (TV)

Domingo

16h10 – 16h55 Corrida 1 (TV)