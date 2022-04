CPV: Vasco Barros com KIA Ceed TCR, estreia é em Jarama | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook, cujo início será a 14 e 15 de maio, no circuito espanhol de Jarama, vai contar com a estreia do jovem Vasco Barros ao volante do KIA Ceed TCR, um carro que se encontrava parado há dois anos e voltará às pistas pela equipa do jovem piloto de Famalicão.

Na estreia do novo regulamento de um campeonato que juntará na grelha carros das classes GT4, GTC e TCR, todos eles com BoP (equilíbrio de performance) definido a nível internacional para que em pista a equidade de andamentos seja uma realidade, o número de equipas cresce, depois de o início da época ter sido adiado.

“Estou entusiasmado e na expetativa de ver o que consigo com o KIA Ceed. É um carro interessante, gostei do seu comportamento quando fiz um teste em Braga, na altura em que o adquirimos, mas nunca o guiei em competição. A estreia vai ser agora em Jarama, uma pista que já conheço depois de lá ter corrido, nos Clássicos, com o Mercedes 190. É um pista antiga e bastante técnica. Estou curioso de ver o resultado desta primeira experiência com o Ceed e se o andamento chega para ser competitivo…”, referiu Vasco Barros.

Curiosamente, Vasco vai ter a companhia do pai nessa jornada espanhola, já que Luís Barros alinhará na prova dos Carrera 80’s, possivelmente na estreia de um Volvo 240 Turbo adquirido recentemente na Alemanha.

Cada jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook é constituída por duas corridas, ambas com a duração de 45 minutos e uma paragem obrigatória. A prova de Jarama será também pontuável para o Iberian Supercars.