CPV Turismos: Daniel Teixeira à procura do bicampeonato

Daniel Teixeira tem o título de TCR assegurado, mas na geral de Turismos tem ainda que confirmar o seu ascendente, muito embora não seja uma tarefa que não muito complicada, se é que isso se pode dizer no mundo das corridas de automóveis.

Rodrigo Ferreira e João Oliveira, ambos do FPAK Junior Team, têm noventa e um pontos, estando a quarenta e seis do piloto da Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, o que os deixa com possibilidades matemáticas de vencer o título.

No entanto, os jovens pilotos dificilmente poderão alcançar o ceptro, mas luta entre eles pelo Vice-Título da categoria geral de Turismos será um bom motivo para seguir as lutas dos Ginetta G40.

Rodrigo Ferreira e João Oliveira são também os grandes protagonistas na luta pelo ceptro da divisão TC, estão os dois separados por apenas três pontos, com vantagem para o primeiro. Mas aqui terão também a companhia de Henrique Moura de Oliveira, que a catorze pontos do líder, pode ter uma palavra a dizer.

TC

1 Rodrigo Ferreira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 123

2 João Oliveira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 120

3 Henrique Moura de Oliveira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 109

Turismo

1 Daniel Teixeira – Hyundai – JT59 Racing Team 137

2 Rodrigo Ferreira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 91

2 João Oliveira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 91

3 Henrique Moura de Oliveira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 85

As lutas pelos títulos são só por si motivo para os adeptos de automobilismo rumarem ao Autódromo do Estoril nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, sendo o acesso à bancada A gratuito. Para aceder ao exclusivo mundo do paddock e dos bastidores, participando em todas as actividades previstas, será preciso apenas um passe que terá o acessível custo de 20€ para todo o fim-de-semana (sábado e domingo) e de 15€ para um só dia. Tanto o passe diário como o de dois dias, podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC ou Worten em todo o país, até ao dia 29 de Novembro. Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, os bilhetes de paddock estarão apenas disponíveis para compra na bilheteira do circuito.

No domingo, todas as corridas terão transmissão televisiva em directo nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready. Serão também emitidas, as duas corridas em directo do Campeonato de Portugal de Velocidade, em Portugal pela A Bola TV e em Espanha pela DAZN.