CPV: Terceiro McLaren 570S na grelha inscrito pela equipa espanhola SMC | AutoSport

A grelha do Campeonato de Portugal de Velocidade/Iberian Supercars by Hankook ganha cada vez mais espetacularidade, estando já confirmada a participação de um terceiro McLaren 570S GT4, inscrito pela equipa espanhola SMC Competición.

Na abertura da época, no circuito madrileno de Jarama, nos próximos dias 14 e 15 deste mês,a dupla Tommy Pintos/Guillermo Aso, juntar-se-á aos dois McLaren da Araújo Competição que serão conduzidos pelas duplas Francisco Carvalho/Miguel Cristóvão e Álvaro Ramos/Fred Block.

Os dois pilotos da SMC Competición estiveram, recentemente, em sessão de testes na pista de Valência, antes de desafiarem a concorrência portuguesa, e não só, em Jarama, numa jornada “Supercars em Jarama” que reúne todos os ingredientes para ser emocionante.

Não serão apenas as duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade/Iberian Supercars by Hankook, cada uma com a duração de 45 minutos e uma paragem obrigatória na boxe, a aliciar o interesse do público, ao colocarem em pista os espetaculares carros de GT e de Turismo da última geração, como McLaren 570S,Audi R8 ou Hyundai Elantra N ou CUPRA TCR. Há outras três competições, qual delas mais interessante, como a “Carrera los 80’s” – uma Historic Endurance com carros dos anos 80 e início dos 90 – a do Grupo 1 Portugal, em conjunto com o Troféu Mini, e a dos monolugares Caterham das Super 7 by Toyo Tires.

E no domingo o Paddock ainda recebe animação extra proporcionada pelo “Supercars Festival”, concentração de superdesportivos aberta a clubes ou proprietários deste tipo de veículos que têm a possibilidade de dar uma voltas à pista.

PROGRAMA “SUPERCARS EM JARAMA”

SÁBADO (14 maio)

10:00/11:00 – Treinos Privados da Super 7 by Toyo Tires

11:05/11:45 – Treinos Privados SuperCars (CPV)

11:50/12:50 – Treinos Privados 80’s + Group 1 + Mini

12:55/13:10 – Qualifying 1 Super 7 – 320R

13:20/13:35 – Qualifying 2 Super 7 – 420 R

13:45/14:25 – Qualifying Carrera de los 80s

14:35/15:15 – Treino Livre Supercars (CPV)

15:25/16:05 – Qualifying Grupo 1+Troféu Mini

16:25/16:45 – Corrida 1 Super 7 by Toyo Tires

16:55/17:10 – Qualifying 1 Supercars (CPV)

17:15/17:30 – Qualifying 2 Supercars (CPV)

17:50/18:30 – Corrida 1 Carrera de los 80s

DOMINGO (15 maio)

10:15/10:55 – Corrida 1 Grupo 1+Troféu Mini

11:15/12:00 – Corrida 1 Supercars (CPV)

12:20/12:40 – Corrida 2 Super 7 by Toyo Tires

12:45/13:15 – Parade Clubs

13:30/14:10 – Corrida 2 Carrera de los 80s

14:30/15:15 – Corrida 2 Supercars (CPV)

15:35/16:15 – Corrida 2 Grupo 1+Troféu Mini

16:35/16:55 – Corrida 3 Super 7 by Toyo Tires