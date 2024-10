CPV/Supercars Iberian: Gonçalo Fernandes e Francisco Mora ‘lideram equilíbrio’ no Algarve

A competitividade continua a ser o grande destaque no Autódromo Internacional do Algarve, mas o Porsche 718 Cayman CS RS da Veloso Motorsport pilotado por Gonçalo Fernandes e Francisco Mora continua no topo, sendo os mais rápidos na derradeira sessão de treinos-livres do fim de semana.

A preparação para as qualificações de hoje e as corridas de amanhã terminou com a sessão desta manhã e, tal como acontecera nos testes, o duo da máquina Zuffenhausen ficou no topo da classificação, com uma volta completada em 1m51,441s, a melhor do evento, até agora.

Apesar da subida de ritmo, a competitividade mantém-se elevada, com os sete primeiros separados por apenas 0,6s, prometendo qualificações muito disputadas e animadas hoje à tarde.

César Machado e Jan Durán, os principais candidatos ao título da GT4 Pro e da categoria geral GT4, ficaram no segundo posto aos comandos do Toyota GR Supra GT4, superiorizando-se por apenas 0,007s ao Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team pilotado por Guillermo Aso e Filip Vava, os líderes da classificação do Supercars Jarama RACE.

José Pires, no Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, foi quem ficou na posição seguinte, tendo ainda sido o mais rápido na GT4 Bronze, ao perder apenas meio segundo para os mais rápidos.

Em dificuldades estão os outros principais candidatos aos títulos da categoria geral GT4 e GT4 Pro, uma vez que Manuel Gião e Mathieu Martins, também em Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, apesar do oitavo “crono”, pouco rodaram devido a problemas de transmissão.

O BMW M4 GT4 da BMW España Motorsport não parece mostrar a competitividade habitual e Nerea Martí e José de los Milagros não foram além do décimo sétimo “crono”, a mais de dois segundos do Porsche de Gonçalo Fernandes e Francisco Mora.

Na GT4 Am, Miguel e André Nabais, em Porsche 718 Cayman RS CS da Speedy Motorsport, reforçaram a sua candidatura ao título da divisão com o melhor tempo, ao passo que Keith Gatehouse e Igor Sorokin, em Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, ficaram no segundo posto, parecendo estar, ainda assim, numa boa posição para defender a sua liderança na classificação.

Daniel Teixeira, em Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, que ontem não tomou parte nas sessões de testes, foi o mais forte nos TCR e nos Turismos, batendo Beatriz Correia e José Correia, em Cupra TCR da JC Group Racing Team.

Entre os Ginetta G40 da FPAK Junior Team, inscritos na divisão TC, Ruben Silva e Rodrigo Ferreira 103 foram os melhores, superiorizando-se a Henrique Moura Oliveira e Henrique Ventura OIiveira por 0,7s.

Pompeu Simões e Duarte Camelo foram a grandes surpresas na GTX, tendo os estreantes colocado o Porsche Cayman GT4 CS no topo da classificação com uma margem de meio segundo relativamente a Andrius Zeimatis, num Porsche Cayman GT4 MR, tendo os dois contribuído para uma dobradinha da Speedy Motorsport.

Rui Miritta (Monteiros Competições) voltou ao topo da tabela de tempos entre os Cup, tendo no segundo posto ficado os seus rivais habituais, Marcus Fothergill e Dave Benett (Tockwith Motorsports), seguidos dos debutantes Formiga e Castro, da Art of Speed.

As qualificações de amanhã, que têm o seu início às 16h10 e podem ser acompanhadas através do Instagram oficial da competição.