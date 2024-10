CPV/Supercars Iberian: César Machado-Jan Durán vencem 1ª corrida e são campeões GT4 Pro

O triunfo na GT4 Am foi também para a Speedy Motorsport, para Miguel e André Nabais, no Porsche Cayman RS CS.

Gonçalo Fernandes e Francisco Mora, no Porsche Cayman RS CS da Veloso Motorsport, terminaram em segundo a 3.807s dos vencedores mas só chegaram à posição perto do final da corrida, depois de suplantar o piloto da Racar Motorsport, José Carlos Pires (Aston Martin Vantage AMR Gt4), que terminou a 6.868 da frente, triunfando na GT4 Bronze: “estamos com bom ritmo, pensei poder ganhar, mas após 4,5 voltas, tive um azar nas dobragens e depois apontei para o 2º lugar”, dissse no final.

A Speedy Motorsport, por intermédio de César Machado-Jan Durán (Toyota Supra GT4) venceu a primeira corrido do CPV/Supercars Iberian com os pilotos a assegurarem desde já o título da categoria GT4 Pro.

