CPV: Pedro Salvador e André Pimenta de McLaren 570S GT4 em Vila Real | AutoSport

A segunda prova do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook, que terá como palco o Circuito de Vila Real, a 2 e 3 julho próximo, vai apresentar uma grelha de luxo e a última e mais sonante novidade é dada pela participação de Pedro Salvador e André Pimenta ao volante de um McLaren 570S inscrito na classe GT4 Pro.

O piloto transmontano e “patrão” da Speedy Motorsport, fazendo dupla com André Pimenta, alugou o carro britânico à equipa madrilena SMC Motorsport que, recorde-se, foi a vencedora da jornada de abertura do CPV/SE by Hankook, na pista de Jarama, conquistando o triunfo nas duas primeiras corridas da época. Salvador e Pimenta não escondem o seu entusiasmo por terem oportunidade de alinhar na competição mais importante da velocidade nacional e numa pista com tanta história como a urbana de Vila Real.

“Temos aqui uma oportunidade única de estar num circuito mítico num carro também ele mítico e de uma marca icónica. Os nossos objetivos passam por atingir o melhor resultado desportivo possível, sempre conscientes que a nossa concorrência é forte e já tem um fim de semana de corridas disputadas este ano. Um desafio difícil, mas no qual estamos focados em dar o nosso melhor e, claro, defender a imagem dos nossos parceiros. Desde já o meu muito obrigado ao Grupo Vangest e à Delta Cafés por nos proporcionarem condições para abraçarmos este desafio”, referiu Pedro Salvador.

André Pimenta partilha opinião idêntica à do seu colega de equipa: “Sabemos que temos uma concorrência muito forte e muito bem armada, mas estamos muito focados em conseguir um bom resultado. Acima de tudo, queremos dar um excelente retorno a quem apostou em nós. Estamos muito contentes, muito focados e preparados para cumprir com os objetivos a que nos propusemos quando abraçámos esta participação. Espera-se um grande fim-de-semana de corridas, com muitos sorrisos e com muito público, que esperamos na nossa assistência de braços abertos”.

Recorde-se que as duas corridas do CPV by Hankook no Circuito de Vila Real, a primeira no sábado e a segunda no domingo, serão alvo de transmissão em direto no Porto Canal.