CPV no Estoril: quase tudo por definir no Campeonato

Depois do final do Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE, que teve como palco o Autódromo Internacional do Algarve, falta definir o destino dos títulos do Campeonato de Portugal de Velocidade, sendo o Autódromo do Estoril o cenário das decisões.

Só o ceptro da divisão TCR, entregue a Daniel Teixeira, tem já dono, mas nas restantes divisões, seis, e categorias, três, a indefinição é total e tudo pode acontecer no histórico circuito português.

As três divisões GT4 estão completamente em aberto, ao passo que na GTX estará em grande destaque, uma vez que são sete os pilotos que ambicionam deixar o Estoril com motivos para celebrar. Mas também na TC e na Cup as lutas serão intensas.

Poder-se-ão, portanto, esperar qualificações e corridas muito animados ao longo do programa do Estoril Endurance Festival by Powershield com emoções fortes até à amostragem da última bandeira de xadrez da temporada.

Contemplar 2025

Sendo a última etapa da temporada, para além dos pilotos e equipas que estão envolvidos na luta pelos diversos títulos, existem outros que estão já a pensar em 2025 de forma a preparar o melhor possível a próxima temporada.

Será, portanto, natural que algumas estruturas se apresentem no Autódromo do Estoril com novas duplas de pilotos visando já realizar algumas avaliações par a próxima época, que terá o seu início no Autódromo Internacional do Algarve em Abril. É uma boa possibilidade de ver algumas caras novas que poderão ser protagonistas em 2025.