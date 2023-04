CPV: Manuel Vistas a solo com McLaren 570S Trophy | AutoSport

Manuel Vistas é o mais recente nome a ser inscrito no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e no Supercars Endurance (SE), competindo aos comandos de um McLaren 570S Trophy operado pela Araújo Competições.

Manuel Vistas competiu no Group 1 Portugal, mas decidiu tomar parte na temporada deste ano do CPV e do SE. Depois de ter passado pelos ralis e pelas corridas de clássicos, Manuel Vistas terá agora nas mãos o volante do McLaren 570S na sua versão do troféu monomarca para colocar um ponto final num afastamento de três anos do automobilismo. O piloto que envergará as cores da Araújo Competição correrá a solo inscrito na categoria GTC, divisão GTX, dedicada a Gentleman Drivers que desejam competir nestas competições e que criam normalmente motivos de grande interesse.

“Estava há algum tempo parado, mas o McLaren arrebatou-me – é um carro super rápido e é fantástico de pilotar, fiquei rendido e decidi fazer o Campeonato de Portugal de Velocidade”, começou por dizer Manuel Vistas, que acrescentou: “já conheço a capacidade organizativa do Diogo [Ferrão] e da Race Ready e espero, como é apanágio deles, uma competição muito bem organizada onde poderei experimentar as elevadas performances do carro e divertir-me, que é o meu grande objectivo para temporada, tentando, claro, fazer sempre o melhor e conto com o apoio da Araújo Competição para isso”.

As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início no ‘Algarve Welcome Spring’, a realizar no Autódromo Internacional do Algarve de 5 a 7 de maio. Todas as provas contarão com transmissão televisiva, pela A Bola TV, assim como nas redes sociais das competições.