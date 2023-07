CPV: Manuel Fernandes reforça lista de inscritos | AutoSport

Manuel Fernandes disputará a ronda de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade, a prova da sua terra, aos comandos de um Peugeot 308 Racing Cup da Team VRT, esperando um bom resultado frente ao seu público.

O piloto vila-realense volta à mais importante competição do nosso país frente ao seu público para um fim-de-semana que promete ser intenso e emotivo.

Manuel Fernandes alinhará num Peugeot 308 Racing Cup inscrito na divisão TC – categoria Turismo – pela Team VRT, a equipa que coloca em pista um carro semelhante para Carlos Tavares e Jean-Philippe Imparato.

O piloto de Vila Real admite que participar na ‘sua prova’ é sempre um desejo e que o actual elevado nível da mais importante competição de pista de Portugal o motivou a encontrar um projecto para o evento da ‘Bila’. “Era uma oportunidade que não podia deixar escapar! Passo todos os dias pelas ruas do circuito e estamos todo o ano a pensar no fim-de-semana de corrida. Para além disso, tenho a família e os amigos para me apoiarem, assim como o público, que me acarinha sempre muito pelo facto de ser de Vila Real. O Campeonato de Portugal de Velocidade está muito competitivo, com grandes carros e excelentes pilotos, o que me permite ganhar ritmo para o meu programa da Twingo Eurocup”, afirmou Manuel Fernandes, que vem de uma longa linhagem de pilotos de Vila Real, sendo primo de Manuel Fernandes, Campeão Nacional de Grupo N em 1991, e Manuel Pedro Fernandes, Campeão Nacional da classe Diesel em 2000.

O vila-realense mostra-se ambicioso para a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade, muito embora reconheça que terá adversários muito competitivos que não lhe facilitarão a sua tarefa. “Sabemos que os GT4 são mais competitivos que o nosso Peugeot 308 Racing Cup e a oposição é muito forte, mas vamos dar o nosso melhor e confiamos na equipa que tem muita experiência com este carro. Acredito que, se tudo nos correr bem, poderemos estar na luta entre os cinco primeiros e, claro, vencer a nossa categoria e divisão”, concluiu Manuel Fernandes.

A edição deste ano do 52º Circuito Internacional de Vila Real é a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade e disputa-se entre os dias 14 e 16 de Julho.