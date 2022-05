CPV/Jarama: arranque com plantel de luxo, espera-se muita emoção | AutoSport

É uma lista de inscritos de grande qualidade, na qual sobressaem quatro McLaren 570S, um Mercedes AMG, um Audi R8 e um Hyundai Elantra N TCR, entre outros, que marca o início, no próximo fim de semana (14 e 15), em Jarama, do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV)/Iberian Supercars by Hankook, deixando antever uma época emocionante e recheada de competitividade, face aos nomes dos protagonistas.

“O Campeonato vai arrancar com um bom número de carros e excelentes pilotos, deixando antever corridas interessantes e competitivas. Estarei em Jarama para assistir à primeira jornada da época, onde tenho previsto reunir com os promotores para perceber até onde poderemos chegar. De qualquer modo, acredito que está tudo bem encaminhado para que o Campeonato de Portugal de Velocidade alcance a notoriedade que todos desejamos, tendo em vista o futuro…”, sublinha Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Há algumas novidades de última hora, depois de todos aos nomes anunciados, com a equipa espanhola SMC Motorsport a anunciar a inscrição de um segundo McLaren 570S GT4 para Fernando Navarrete e Gonzalo de Andrés, quando antes já havia garantido a participação de Guillermo Aso e de Tomás Pintos. Estes GT4 da equipa de Madrid vão rivalizar diretamente com os seus homónimos McLaren 570S da portuguesa Araújo Competição, que à dupla Francisco Carvalho/Miguel Cristóvão, apostada em lutar pela vitória em cada uma das corridas, junta ainda a dupla luso-holandesa de gentlemen drivers Álvaro Ramos /Fred Block.

Ainda nos GT4, a Veloso Motorsport será responsável pelo Audi R8 LMS da dupla Patrick Cunha/Jorge Rodrigues, outra potencial protagonista dos primeiros lugares, mas a equipa da Póvoa de Lanhoso inscreve também dois Porsche 997 GT3 Cup, um entregue ao jovem José Barros, um valor seguro em fase de crescimento, e o outro à dupla Miguel Caetano/João Posser, que podem animar a luta pelos melhores lugares em pista.

Tendo sido uma das equipas de referência em 2021 da Supercars Endurance, a britânica Tockwith Motorsport, que conquistou dois títulos de pilotos em 2021, estará de volta com os seus Ginetta, sendo que o G55 vai ser guiado pelo campeão (GT4 PRO) Marmaduke Hall e o espanhol Álvaro Fontes, enquanto no G50 estarão a campeã (GTC) Jemma Moore e o seu compatriota Aubrey Hall, outro nome bem conhecido da época anterior.

Também campeão na classe GT4 Bronze em 2021 nos Supercars, o lituano que corre sob licença espanhola Andrius Zemaitis regressa à mesma competição em que se notabilizou com o seu Porsche Cayman GT4 apostado em manter uma trajetória de evolução.

Por último, no Campeonato de Portugal de Velocidade para viaturas TCR, a última novidade é dada pela participação da equipa Sports & You com um Hyundai Elantra N TCR (ex-Gustavo Moura) entregue à experiente dupla António Coimbra/Luís Silva, sem dúvida uma séria candidata ao triunfo, face ao “aguerrido” e rápido Daniel Teixeira (CUPRA TCR), que na época passada foi um dos protagonistas da luta pelo título. E aguarda-se com curiosidade o desempenho do KIA TCR nas mãos do jovem Vasco Barros, da LOB Motorsport, naquela que vai ser também a primeira experiência do piloto de Famalicão com o carro.

“Abre-se este fim de semana um novo capítulo do Campeonato de Portugal de Velocidade, no qual iremos dar destaque às viaturas das categorias GT4 e TCR. Temos uma lista de inscritos com uma variedade cativante de carros e imensa qualidade em temos de pilotos e de equipas. Estão reunidos todos os ingredientes para corridas épicas. Na Race Ready estamos habituados a recuperar a história e, por isso, conseguimos projetar que estes carros serão os históricos dentro de 30 anos e estas as corridas míticas que iremos recriar. Para além da garantia de excelentes corridas para os espetadores, está assegurado o retorno, não só para os vencedores, mas também para todos os participantes que conseguiram estar à partida. Esperamos muito público em Jarama, mas quem não se deslocar a Madrid poderá sempre assistir às corridas nas redes sociais do campeonato e da Race Ready”, vincou Diogo Ferrão, CEO da Race Ready.

As duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV)/Iberain Supercars by Hankook desta jornada de abertura, na pista espanhola de Jarama, vão ser transmitidas, no próximo domingo (dia 15) em LIVE STREAMING no Youtube e na rede social Facebook da Race Ready e do CPV.

PROGRAMA

SÁBADO (14 maio)

10:00/11:00 – Treinos Privados da Super 7 by Toyo Tires

11:05/11:45 – Treinos Privados SuperCars (CPV)

11:50/12:50 – Treinos Privados 80’s + Group 1 + Mini

12:55/13:10 – Qualifying 1 Super 7 – 320R

13:20/13:35 – Qualifying 2 Super 7 – 420 R

13:45/14:25 – Qualifying Carrera de los 80s

14:35/15:15 – Treino Livre Supercars (CPV)

15:25/16:05 – Qualifying Grupo 1+Troféu Mini

16:25/16:45 – Corrida 1 Super 7 by Toyo Tires

16:55/17:10 – Qualifying 1 Supercars (CPV)

17:15/17:30 – Qualifying 2 Supercars (CPV)

17:50/18:30 – Corrida 1 Carrera de los 80s

DOMINGO (15 maio)

10:15/10:55 – Corrida 1 Grupo 1+Troféu Mini

11:15/12:00 – Corrida 1 Supercars (CPV)

12:20/12:40 – Corrida 2 Super 7 by Toyo Tires

12:45/13:15 – Parade Clubs

13:30/14:10 – Corrida 2 Carrera de los 80s

14:30/15:15 – Corrida 2 Supercars (CPV)

15:35/16:15 – Corrida 2 Grupo 1+Troféu Mini

16:35/16:55 – Corrida 3 Super 7 by Toyo Tires