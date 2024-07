CPV/Iberian Supercars: vitória surpresa de Daniel Teixeira

Daniel Teixeira (Hyundai Elantra N) #59 venceu com grande surpresa a segunda corrida do CPV/Iberian SuperCars fruto do facto de ter ido às boxes na altura certa – devido à entrada de um Safety Car em pista – com grande sorte face aos pilotos da frente dos GT4, pois ficou com grande vantagem, depois do Safety sair da frente do pelotão, pois a grande maioria do pelotão ainda não tinha ido às boxes.

Rui Miritta/Tiago Gonçalves (Porsche 911 Cup) #33 da Monteiros Competições foram segundos da geral e venceram a categoria Cup, terminando a 19s da frente, terceiro posto para Ruben Vaquinhas/Pedro Bastos Rezende (Aston Martin Vantage AMR GT4) #777 da Racar Motorsport, que venceram a GT4 Am e foram terceiros da geral batendo todos os restantes GT4.

Quarto posto para Manuel Gião/Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4) # 2 da Racar Motorsport, vencedores da vategoria GT4 Pro, na frente de Bernardo Sousa/Carlos Vieira (Toyota Supra GT4) #99 da Sports & You, com Nerea Marti/José de los Milagros (BMW M4 GT4) #81 da Promotion Motorsport logo a seguir. na frente de Miguel Lobo/Francisco Mora (Porsche 718 Cayman GT4 RS) #26 da Veloso Motorsport.

No início da corrida, Carlos vieira foi para a frente na primeira curva, Filip Vava, em Mercedes AMG GT4 passou para 2º e Mathieu Martins Aston Martin Vantage AMR GT4 passou Duran, no Toyota Supra GT4, para assumir o 3º lugar. Orlando Batina (BMW M4 GT4) era 4º um pouco mais longe.

Os dois da frente, afastaram um pouco, com Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4) #2 e Jan Durán (Toyota Supra GT4) #4 num boa luta. Francisco Mora (Porsche 718 Cayman GT4 RS) #26 da Veloso Motorsport era 5º e ia-se chegando aos quatro da frente, subindo para o 4º aproveitando uma saída de pista do Toyota de Dúran.

Depois de um acidente ter feito entrar o Safety Car, que saiu na volta 13, no recomeço Carlos Vieira manteve-se na frente de Filip Vava com Francisco Mora a passar Mathieu Martins, mas a verdade é que a maioria do pelotão não tinha ido ainda às boxes e momentos depois quando se olhou para o Live Timing era Daniel Teixeira (Hyundai Elantra N) #59 que liderava bem na frente de Rui Miritta/Tiago Gonçalves (Porsche 911 Cup) #33 com Ruben Vaquinhas/Pedro Bastos Rezende (Aston Martin Vantage AMR GT4) #777 em terceiro e tudo se deveu ao timing da entrada do Safety Car em pista.

Já perto do final da corrida, Bernardo Sousa deu um toque no Mercedes de Mathieu Martins na chichane e passou-o, mais à frente Guillermo Aso saiu de pista, e a corrida trminou com um TCR na frente e grande luta entre o GT4 Pro.