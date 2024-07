CPV/Iberian Supercars: Veja aqui as corridas às 11h05 e 16h55

O Circuito do Estoril recebe este fim de semana a segunda etapa do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade de 2024, com um plantel de quarenta carros divididos em sete divisões e três categorias. Desde 6ª Feira que os concorrentes evoluem em pista e hoje é o dia do que tudo decide, as corridas. A primeira do CPV é às 11h05 e a segunda às 16h55, podendo ambas ser seguidas em direto através do YouTube, aqui em baixo e também nas televisões – na A Bola TV em Portugal e DAZN em Espanha.

O paddock do Autódromo do Estoril será o ponto de encontro do fim de semana, com diversas atividades e atrações. A Aston Martin Lisboa e a NAPA promoverão eventos, e haverá exibição de carros icónicos da marca britânica. Um grande ecrã na praça de alimentação permitirá aos fãs acompanhar as corridas enquanto desfrutam de comidas e bebidas.

Um destaque será o Pit Walk for Fans no domingo, das 13h40 às 14h40, onde os fãs com bilhete de paddock poderão visitar as boxes, interagir com os pilotos e ver os carros de perto. Os bilhetes custam 15 euros por dia ou 20 euros para o fim de semana, disponíveis no site da BOL, Worten e FNAC. Crianças menores de 16 anos têm acesso gratuito se acompanhadas por um adulto.

