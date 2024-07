CPV/Iberian Supercars: Triunfo de Carlos Vieira/Bernardo Sousa na 1ª corrida decidida ao ‘décimo’

Bernardo Sousa e Carlos Vieira (Toyota Supra GT) #499 da Sports & You venceram a primeira corrida do CPV/Iberian SuperCars, depois de uma grande luta com Francisco Mora e Miguel Lobo (Porsche 718 Cayman GT4 RS #26 da Veloso Motorsport), com os dois pilotos do segundo turno da corrida, Vieira e Mora a terminarem separados por 0.578s.

Vieira disse no final que foi difícil. Venceu, mas queixou-se do carro: “nos treinos pouco andámos, os cronos não nos correram bem, vamos ver se melhoramos o carro para a 2ª corrida, temos que temos de trabalhar o carro”, disse no final.

Jan Durán e César Machado (Toyota Supra GT4) #4 da Speedy Motorsport foram terceiros, e sofreram com o handicap de 10 segundos devido vitória em Jarama. Na primeira fase da corrida, rodaram na frente, mas na segunda metade Durán não conseguiu melhor que o 3º lugar.

Quarto posto para Guillermo Aso/Filip Vava (Mercedes AMG GT4) #36 da NM Racing Team, um pouco na frente dos vencedores dos GT4 Bronze, Patrick Cunha/Jorge Rodrigues (Audi R8 LMS GT4) #8 da Veloso Motorsport.

Na GT4 Am venceu Keith Gatehouse (Mercedes AMG GT4) #88 da NM Racing Team, na GTX, Henrique Cruz /Aubrey Hall (Ginetta G55), nos TC, Rodrigo Ferreira (Ginetta G40) #37 da Monteiros Competições, na Cup, Rui Mirita no Porsche 911 Cup #33 da Monteiros Competições, e no TCR, Daniel Teixeira (Hyundai Elantra N) #59.

Fazendo um breve filme da corrida, no arranque César Machado manteve-se na frente e Bernardo Sousa com Miguel lobo a 1.8s, com Gião 4º a 3.7s. após a 1ª volta. Dois Toyota na frente com César Machado a abrir vantagem para 1.397s na 2ª volta e Miguel Lobo já a 2.8s.

Na 5ª volta assistia-se a uma grande luta pelo 4º posto entre Manuel Gião e Jorge Rodrigues, com o piloto do Audi a passar o Aston Martin de Gião entre a 1ª curva e a 2ª.

Ao cabo de 10 voltas, César Machado já tinha um avanço de 5.874s para Bernardo Sousa com Miguel Lobo, a fazer uma boa corrida e a rodar a 8.035s da frente.

Jorge Rodrigues era quarto, enquanto Manuel Gião tinha caído para sétimo a mais de 16s da frente.

Para lá dos GT4, Daniel Teixeira rodava na frente.

Na volta 12 começaram as paragens nas boxes, e já depois de todos terem trocado de piloto e cumprido os handicap, Carlos Vieira tomou o lugar de Bernardo Sousa e foi para a frente da corrida, com Francisco Mora, que substituiu Miguel Lobo, a 1.524s no segundo lugar à passagem da 19ª volta e a cerca de nove minutos do fim da corrida.

Jan Durán substituiu César Machado no Toyota da Speedy Motorsport e rodava em terceiro depois da passagem pelas boxes a 14.069s da frente, sendo que cumpriram um handicap de 10s nas boxes.

Na frente, grande luta pela vitória entre Carlos Vieira (Toyota da Sports & You) e Francisco Mora (Porsche 718 Cayman GT4 RS #26 da Veloso Motorsport) com a margem em 1.159 na 21ª volta, a cinco minutos do fim da corrida.

Apesar de alguma recuperação de Mora, Vieira parecia ter a corrida controlada, sendo que a quatro minutos do fim da corrida, um Full Course Yellow neutralizou as lutas, até ao reinício com Mora já na ‘traseira’ de Vieira e com carros pela frente para dobrar. Mora fez várias tentativas, na curva 3, na travagem para a parabólica interior, com Vieira a conseguir manter-se seguro na frente com Mora colado até à parabólica, terminando a 0.578s.

Terceiro lugar para Jan Durán/César Machado (Toyota Supra GT4) #4 da Speedy Motorsport, que apesar com o handicap de 10 segundos terminaram a 20.712s da frente.

