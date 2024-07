CPV/Iberian Supercars: Treinos-Livres prometem qualificação equilibrada

Realizou-se já a primeira sessão de treinos-livres da ronda do Autódromo do Estoril do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade deste ano e as perspetivas são de termos qualificações muito disputadas.

Ontem já tinham sido dadas indicações de que a batalha pelos primeiros lugares em todas as divisões seria estoicamente debatida e a sessão desta manhã confirmou isso mesmo, com inúmeros carros a passarem pelos primeiros lugares, sempre com diferenças muito curtas.

César Machado e Jan Durán, em Toyota Supra GR GT4 da Speedy Motorsport, foram os mais rápidos, mas Guillermo Aso e Filip Vava, em Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, não ficaram longe, assim como Miguel Lobo e Francisco Mora, em Porsche Cayman GT4 da Veloso Motorsport. Meio segundo separou estas três equipas, o que demonstra o nível competitivo do plantel.

O melhor dos GT4 Bronze, Jorge Rodrigues e Patrick Cunha, em Audi R8 LMS GT4, perdeu também menos de um segundo para o mais rápido. Os pilotos da Veloso Motorsport deixaram Stepan Suslov, em Aston Martin Vantage GT4 da Mirage Racing, a apenas dois décimos de segundo, mostrando que também nesta divisão a luta será acirrada.

Os irmãos Nabais, no ágil Porsche Cayman GT4 da Speedy Motorsport, foram os mais rápidos entre os concorrentes da GT4 Am, ficando nas posições imediatas Smörg e Javier Macias, em BMW M4 GT4 da Promotion Motorsport, e Pedro Bastos Rezende e Rúben Vaquinhas, em Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport.

Daniel Teixeira realizou uma sessão para experimentar novas afinações no Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, utilizando pneus já com muitos quilómetros e o crono de 1m53,151s que assinou não é representativo do seu potencial, que se espera ser capaz de lhe permitir figurar no top-15 da classificação geral.

Álvaro Vela e Sebastién Villadary levaram o exótico Ligier JS2R da Chefo Sport até ao primeiro posto da GTX, superiorizando-se ao Porsche Cayman MR da Speedy Motorsport pilotado por Andrius Zeimatis. Aubrey Hall e Henrique Cruz, em Ginetta G55 da Tockwith Motorsport, não ficaram longe, tendo estes três carros ficado separados por menos de um segundo, o que deixa antever uma qualificação disputada também nesta divisão.

Rui Miritta e o estreante Tiago Gonçalves estiveram em muito bom plano na Cup no Porsche 911 da Monteiros Competição, conseguindo ser os mais rápidos da sua divisão ao registar o décimo sétimo crono da geral, sendo também o melhor GTC em pista. Marcus Fothergill e Dave Benett, num carro semelhante da Tockwith Motorsports, ficaram distantes da dupla lusófona, mas espera-se que sejam acutilantes na qualificação.

O Aston Martin Vantage GT4 nº007 da Araújo Competição dividido por Bruno Pereira e Gonçalo Araújo não irá alinhar na prova depois do infortúnio de ontem nos testes privados.

