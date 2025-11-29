CPV/Iberian Supercars: treinos-livres lançam aviso no Estoril

A primeira sessão de treinos-livres do Estoril Endurance Festival confirmou aquilo que a temporada já anunciava: a decisão dos títulos do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade será feita ao detalhe, com diferenças mínimas entre os principais candidatos. Num pelotão altamente homogéneo, o top-5 ficou separado por apenas 0,160 segundos, num início de fim-de-semana marcado por grande tensão competitiva.​

Na classificação geral, Nuno Afonso e Alexandre Areia foram os mais rápidos ao volante do Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Gianfranco Motorsport, liderando também a GT4 Pro-Bronze, com uma vantagem de apenas 0,038 segundos sobre o McLaren Artura GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport, partilhado por José Cautela e Lourenço Monteiro. Francisco Mora colocou o Toyota GR Supra GT4 EVO2 da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal no terceiro posto absoluto e no topo da GT4 Pro, seguido do Mercedes-AMG GT4 de Guillermo e Filip Aso (NM Racing Team) e do Toyota da Speedy Motorsport de Tomás Guedes e José Carlos Pires, que reforçaram credenciais na luta pelos ceptros GT.​

A GT4 Pro apresentou um nível elevado desde o arranque, com Francisco Mora e Francisco Abreu a assumirem o papel de referência, em linha com o estatuto de candidatos aos títulos de GT e GT4 Pro. Pires e Guedes surgiram logo atrás com o Toyota da Speedy Motorsport, enquanto Mathieu Martins, em Aston Martin Vantage AMR GT4 da RACAR Motorsport, novamente acompanhado por Henrique Ventura Oliveira, completou o trio da frente da divisão, depois de ter assegurado os títulos de GT e GT4 Pro no Supercars España e mantendo ambições firmes nos campeonatos ibérico e nacional. César Machado e Adrián Ferrer, em Toyota GR da Speedy, ficaram em quarto nos treinos, mas continuam entre os favoritos aos ceptros.​

Na GT4 Bronze, Álvaro Lobera e Gonzalo de Andrés lideraram a divisão com o sexto tempo absoluto em McLaren Artura GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport, num resultado importante para as contas ibéricas. Ricardo Costa e Andrés Prieto (Mercedes-AMG GT4, NM Racing Team) terminaram logo atrás, deixando bem lançada a disputa direta com Vasco Oliveira e Francisco Carvalho, terceiros da divisão em Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO da RACAR Motorsport, que se mantêm bem vivos na luta a três pelo título.​

A GT4 Am voltou a ter em Pedro Bastos Rezende e Rúben Vaquinhas a referência da divisão, com o Aston Martin Vantage AMR GT4 assistido pela Gianfranco Motorsport a garantir, com margem clara, o melhor registo entre os Am, confirmando o estatuto de campeões já assegurado no CPV. Smörg e Javier Macias, em BMW M4 GT4 EVO da Promotion Motorsport, surgiram como principais adversários, prontos para aproveitar qualquer contratempo dos líderes nas corridas de domingo.​

GTX, GTC, Cup e Turismos em ritmo elevado

Entre os GTX, Ángel Santos e Gabriel Caçoilo deram o primeiro sinal forte do fim-de-semana ao liderar a divisão e a categoria GTC, com o Ligier JS2 R da Chefo Sport Petrogold. Logo atrás, Pompeu Simões e Duarte Camelo, candidatos aos títulos ibéricos e nacionais com o Porsche Cayman CS da Speedy Motorsport, mantiveram o favoritismo bem vivo, enquanto Gracie Mitchell / Luca Staccini (Ginetta G55, Tockwith), Henrique Moura Oliveira / Chloe Grant (BMW M4 GT4 F82, Monteiros Competições) e a estreante Team CDRS exibiram andamento competitivo.​

Na Cup, Rui Miritta voltou a assumir o papel de referência com o Porsche 911 Cup da Monteiros Competições, depois de já ter conquistado o título GTC e a divisão Cup no Supercars España, reforçando o objetivo de fechar a época com novos títulos ibéricos e nacionais. Os britânicos Marcus Fothergill e Dave Benett (Porsche 911 Cup, Tockwith Motorsports) ficaram a apenas 0,095 segundos e mantêm vivas as hipóteses matemáticas no Iberian Supercars, enquanto João Posser (Porsche 911 Cup, Veloso Motorsport) e a dupla Adam Fawsitt / Pedro Paiva Raposo (Ferrari F430 Challenge, Protech Motorsport) acrescentaram intensidade à luta pelo ceptro Cup no CPV.​

Nos Turismos, Daniel Teixeira confirmou o favoritismo ao registar o melhor tempo com o Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, reforçando a liderança no Campeonato de Portugal de Velocidade e a posição forte no Iberian Supercars. Na TC, apesar das atenções centradas nos três Ginetta G40 da FPAK Junior Team, operados pela Monteiros Competições, foi o SEAT León Supercopa MK2 de Frederico Formiga / Frederico Castro (Art of Speed) a assinar a melhor marca, enquanto as jovens duplas da FPAK mantiveram um ritmo sólido apesar de problemas de caixa em alguns carros, deixando bem desenhado o cenário de uma luta a três pelos títulos de TC.​

Com diferenças reduzidas em praticamente todas as divisões, os treinos-livres no Estoril confirmaram que a derradeira etapa do Supercars Endurance será decidida ao pormenor, com várias equipas em posição de fechar a época no lugar mais alto do pódio.​

Como acompanhar a decisão no Estoril

Os adeptos podem assistir ao vivo no Autódromo do Estoril, com bilhete diário de 15 euros e passe de fim-de-semana por 20 euros, disponíveis através da BOL.pt. As sessões de qualificação de sábado serão transmitidas em direto no Instagram oficial do Supercars Endurance, enquanto as corridas terão emissão televisiva na DAZN Portugal e DAZN Espanha e no canal de YouTube da Race Ready, com cobertura internacional adicional em inglês (AlphaLive), alemão (Deutsch Motorsport Television) e italiano (Parc Fermé).