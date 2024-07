CPV, Iberian Supercars: Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal vence no Estoril

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal teve um bom fim de semana com Carlos Vieira e Bernardo Sousa no Estoril, conseguindo o primeiro triunfo do ano, numa das corridas.

O circuito do Estoril recebeu a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Iberian Supercars e a TGR Racing Caetano Portugal obteve uma vitória àgeral e um pódio na sua divisão com o Toyota GR Supra GT4 EVO preparado pela Sports & You.

Não foi uma jornada fácil para pilotos e equipa. Os vários incidentes que aconteceram nos treinos livres acabaram por tirar tempo de pista precioso, numa fase em que a equipa ainda procura encontrar as melhores soluções para a nova máquina. Ainda assim, apesar de uma afinação ainda pouco do agrado dos pilotos, os resultados nos treinos cronometrados evidenciaram bem a capacidade do carro e da dupla de pilotos.

Na primeira qualificação assistimos um duelo intenso entre dois Toyota, o da TGR Caetano Portugal, de Bernardo Sousa e o Toyota GR Supra GT4 EVO de César Machado, da Speedy Motorsport. Machado liderou inicialmente, mas Bernardo Sousa andou sempre por perto do primeiro lugar. No final, César Machado garantiu a pole position, a segunda da temporada, a terceira pole de um Toyota nesta temporada.

A segunda qualificação acabou por não sorrir aos Toyotas, com um segundo lugar de Jan Durán e um quarto lugar de Carlos Vieira, com as diferenças a serem muito curtas no top 5 que coube em meio segundo. Com dois Toyota GR Supra GT4 nas cinco primeiras posições, a competitividade do modelo nipónico era, mais uma vez, confirmada.

O dia de sábado encerrou com a certeza que os Toyota estavam muito competitivos e que estariam na luta pelos primeiros lugares da grelha. Algo que se confirmou no domingo.

A primeira corrida do fim de semana sorriu à TGR Caetano Portugal. A primeira prova de 45 minutos deu-nos um Bernardo Sousa ao ataque, perseguindo o líder César Machado, numa luta entre Toyota. Machado tentou distanciar-se, mas Bernardo Sousa manteve-se sempre por perto. Após as paragens nas boxes, Carlos Vieira assumiu a liderança, que segurou até ao final, mesmo sob forte pressão. Uma situação de ‘Full Course Yellow’ permitiu a aproximação um adversário de Vieira, que apesar de algumas contrariedades, cruzou a linha de meta em primeiro, para gáudio da sua equipa e do muito público que se deslocou ao Estoril.

A segunda corrida prometia mais do mesmo, com um arranque fulgurante de Carlos Vieira a subir de quarto para primeiro logo nos primeiros metros, posição que manteve, afastando-se dos perseguidores. No entanto, um Safety Car e um Handicap de 10 segundos na paragem obrigatória nas boxes, mudou a face da corrida. Bernardo Sousa regressou à pista em oitavo, conseguindo ainda recuperar até ao quinto da geral, esforço inglório, pois uma penalização aplicada após a corrida retirou a dupla do pódio. Fica na retina a excelente performance e o forte ritmo colocado em pista pela dupla da Toyota.