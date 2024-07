CPV/Iberian Supercars: Rui Miritta vence duas corridas, com 2º lugar à geral pelo meio…

Rui Miritta e Tiago Gonçalves ganharam a categoria Cup nas duas corridas realizadas e conseguiram um extraordinário segundo lugar à geral na segunda corrida disputada do Campeonato de Portugal de Velocidade e Iberian SuperCars.

O Campeonato de Portugal de Velocidade cumpriu a segunda jornada este fim de semana no Autódromo do Estoril. Rui Miritta marcou presença ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup, desta feita com a companhia de Tiago Gonçalves. Uma participação que deu seguimento à excelente prestação de Rui Miritta na primeira jornada do CPV 2024.

Com um carro diferente do habitual (mais evoluído) o piloto de Valongo mostrou que a sua evolução tem sido fantástica. Lado a lado com Tiago Gonçalves, Rui Miritta esteve em bom plano nos treinos, com a equipa Monteiros Competições a trabalhar na afinação do Porsche. Nas qualificações, tanto Rui Miritta como Tiago Gonçalves foram os mais rápidos e conquistaram a “pole position” da sua categoria.

Na primeira corrida, ambos os pilotos da Monteiros Competições não cometeram o mais pequeno erro e, no final, mais uma vitória para Rui Miritta na categoria Cup sem dar muitas chances aos adversários. Uma corrida que foi neutralizada por um “FCY” (Full Course Yellow) a pouco minutos do finl, mas que não veio prejudicar a provas dos dois pilotos.

A segunda corrida ficou marcada pelo “Safety Car” que trouxe ao de cima as qualidades estratégicas das equipas. E nesse particular, a Monteiros Competições esteve em excelente plano. Naturalmente que a sorte também surge nestas coisas da competição automóvel e ao trocar de pilotos antes da entrada em pista do “Safety Car”, Rui Miritta e Tiago Gonçalves ficaram em vantagem face aos adversários. Quando saiu da pista o “Safety Car”, instalou-se a confusão nas boxes com os pilotos a pararem para trocar de pilotos. Por essa altura, já o Porsche branco de Rui Miritta e Tiago Gonçalves tinha concluído a paragem e instalara-se num excelente segundo lugar à geral.

Tiago Gonçalves fez o derradeiro turno de condução e ainda pensou em perseguir o líder, mas os objetivos da dupla do Porsche 911 Cup preparado pela Monteiros Competições estava alcançado: vencer a categoria Cup juntando a isso um saboroso pódio à geral.

Contas feitas, Rui Miritta aumentou a sua vantagem na liderança na categoria Cup com quatro vitórias em quatro provas disputadas. Um resultado excelente para o piloto de Valongo e da Monteiros Competições.

A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade irá disputar-se no Autódromo Internacional do Algarve entre os dias 25 e 27 de outubro, enquanto o Iberian SuperCars estará nos dias 28 e 29 de setembro no Circuito de Valência.

Para Rui Miritta “foi um extraordinário fim de semana! Para lá dos resultados fica a noção clara que as várias provas que tenho feito aumentaram, de forma que me deixou surpreso, o meu ritmo e a competitividade. Por outro lado, quero destacar esta dupla com o Tiago Gonçalves. Foi um gosto e acho que nos entendemos muito bem e os resultados estão à vista. Mais duas vitórias na classe, o que me entrega responsabilidade acrescida, além de um pódio à geral. Pouco importa se foi sorte ou azar, importante é que estávamos no sítio certo e à hora certa para recolher este segundo lugar à geral que me enche de orgulho. Não posso deixar de referir o excelente trabalho da Monteiros Competições que deixou o Porsche fiável e muito competitivo. Agora vamos descansar um pouco antes de regressar à ação no CPV em outubro.”