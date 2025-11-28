CPV/Iberian Supercars: RACAR Motorsport candidata aos títulos no Estoril
A RACAR Motorsport – AMR Partner Team chega ao Autódromo do Estoril como uma das principais forças na luta pelos campeonatos Iberian Supercars e de Portugal de Velocidade, no fecho da temporada 2025 do Supercars Endurance. A formação de Odivelas demonstrou consistência ao longo do ano, com vitórias decisivas nas três frentes em disputa, e alinha agora dois Aston Martin Vantage AMR GT4 para encerrar a época em grande.
Na GT4 Pro, Mathieu Martins e Henrique Ventura Oliveira pilotam o Aston Martin Vantage AMR GT4, com Martins – já campeão de GT e GT4 Pro no Supercars España – dependente apenas de si para conquistar os títulos ibérico e nacional.
Já na GT4 Bronze, Vasco Oliveira e Francisco Carvalho defendem as cores da equipa, numa categoria onde a regularidade de pódios os mantém vivos na corrida pelo ceptro ibérico. “Vai ser um fim-de-semana muito exigente, mas a equipa está totalmente preparada”, afirmou Gonçalo Antunes, CEO da RACAR, sublinhando a necessidade de um desempenho impecável face à forte concorrência.
O programa arranca sábado com treinos livres e qualificação às 12h10. No domingo, as corridas realizam-se às 10h20 e 14h05, com transmissão ao vivo na DAZN e no canal YouTube da Race Ready. A estrutura compacta mas ambiciosa da RACAR aposta na velocidade e na estratégia para transformar a consistência em troféus no derradeiro fim-de-semana do ano.
