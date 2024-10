CPV, Iberian Supercars: RACAR com dois ‘vice’: “vamos trabalhar para sermos ainda mais fortes”

A RACAR Motorsport teve uma passagem positiva pelo Autódromo Internacional do Algarve, e conseguiu uma vitória e dois vice-títulos. Os quatro Aston Martin Vantage AMR GT4 da formação de Lisboa mostraram competitividade desde o primeiro momento que entraram em pista, colocando o horizonte dos seus pilotos na luta pelas pole-positions e pelos triunfos nas corridas.

No entanto, a sessão que definiu a grelha de partida para as duas corridas de domingo não teve o melhor início para a equipa, uma vez que problemas de caixa de velocidades no carro de Manuel Gião e Mathieu Martins impediram que a dupla tomasse parte na qualificação.

José Carlos Pires mostrou um andamento fortíssimo, estando na luta pela pole-position para a primeira corrida do fim-de-semana, ficando com o segundo posto da geral.

Na primeira corrida do fim-de-semana, realizada no domingo, José Carlos Pires, depois de ter estado na luta pela vitória, terminou no terceiro lugar da geral, vencendo a divisão GT4 Bronze, numa excelente prestação do Campeão do Iberian Supercars de 2023. Manuel Gião e Mathieu Martins, com uma boa recuperação, terminaram no sexto posto (quinto da GT4 Pro), imediatamente à frente de Francisco Cruz e Roberto Faria.

Na segunda corrida do evento algarvio, a RACAR esteve com dois carros na luta pelas posições do pódio, mas enquanto José Carlos Pires foi obrigado a abandonar devido a um problema na roda traseira, Roberto Faria e José Carlos Pires estiveram muito perto de terminar em terceiro, sendo ultrapassados a duas voltas da bandeira de xadrez, cruzando a linha de meta em quarto.

Manuel Gião e Mathieu Martins, que arrancaram uma vez mais da última posição, voltaram a fazer uma excelente recuperação para terminar em sétimo, o que foi determinante para que a dupla conquistasse o Vice-Título do Iberian Supercars na categoria geral GT4 e na divisão GT4 Pro.

Pedro Bastos Rezende e Ruben Vaquinhas ficaram, uma vez mais, à porta do pódio, terminando no quarto posto da GT4 Am.

Com estes resultados, a RACAR terminou a temporada ibérica no terceiro posto do campeonato de equipas. Para Gonçalo Antunes, o CEO da equipa, admite que “foi um fim-de-semana difícil e desafiante! Mostrámos muita competitividade ao longo de todo o evento, como demonstram os tempos do José Carlos Pires e do Roberto Faria, mas uma contrariedade mecânica de última hora, impediu que o Manuel Gião e o Mathieu Martins pudessem tomar parte na qualificação, o que condicionou todo o seu fim-de-semana. Nas corridas estivemos na luta pelos pódios em ambas e vencemos a GT4 Bronze na primeira, tendo ainda os Manuel e o Mathieu realizado grandes recuperações, o que foi determinante para que assegurassem o Vice-título. Ficou claro que éramos muito competitivos neste circuito. Queremos mais, e vamos trabalhar para sermos ainda mais fortes, sendo o terceiro lugar no campeonato de equipa um bom desfecho do Iberian Supercars e dá-nos motivação para continuarmos a evoluir e sermos melhores no futuro. Quero dar os parabéns a todos os campeões, foi um campeonato exigente e muito disputado”.

Com o final do Iberian Supercars, falta agora a etapa decisiva do Campeonato de Portugal de Velocidade, que se realiza entre os próximos dias 30 de novembro e 1 de dezembro.