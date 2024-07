CPV/Iberian Supercars: Paddock pronto para o público no Circuito do Estoril

Ontem, sexta-feira ocorreram apenas sessões de testes, tendo o autódromo estado fechado ao público, mas o paddock está já quase pronto para receber os muitos adeptos que se esperam para o fim-de-semana.

Para além dos espetaculares camiões das equipas, sempre imponentes e vistosos, poderão ser vistos ainda alguns carros de estrada marcantes da Aston Martin e haverá actividades da NAPA no paddock.

Na zona de restauração estará disponível um sofisticado ecrã gigante, onde os adeptos poderão acompanhar todos os momentos das corridas do programa, havendo ainda uma pista de mini-karts para crianças, para que os petizes possam dar as suas primeiras voltas.

No domingo, todos aqueles que estiverem no paddock poderão realizar o Pit-Walk for Fans, durante o qual poderão visitar a via das boxes e contactar de perto com pilotos e carros.

O acesso à bancada A é grátis, mas os bilhetes de paddock estão já muito perto de esgotar, havendo ainda alguns para aqueles que desejem participar da grande festa que se espera este fim-de-semana no Autódromo do Estoril. Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteira do circuito, sendo a entrada para crianças com idades inferiores a 16 anos livre, desde que acompanhadas por um adulto.