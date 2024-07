CPV/Iberian Supercars: Muitas novidades na 2ª prova do ano

A etapa do Estoril Summer Party teve algumas novidades no plantel do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, para além das novéis duplas da Racar Motorsport – Nuno e José Carlos Pires num dos Aston Martin Vantage AMR GT4 e António Lopes e Filipe Videira noutro.

No segundo Ginetta G55 da Tockwith Motorsport marcaram presença Henrique Cruz e Aubrey Hall, que não são estreantes na equipa, tendo ambos participado em provas este ano. Em Jarama, na ronda do Supercars Jarama RACE, o jovem português ex-FPAK Junior Team fez dupla com Jemma Moore neste mesmo Ginetta, ao passo que o jovem inglês fez equipa com o irmão Marmaduke Hall, na etapa de Jerez, mas pela primeira vez juntaram esforços, e com sucesso, vencendo ambas as provas na divisão GTX.

Rui Miritta, pela primeira vez este ano, teve um colega de equipa, neste caso, Tiago Gonçalves, um piloto brasileiro que já participou em algumas competições portuguesas. A dupla parece ter-se dado bem, tendo amealhado dois triunfos na divisão Cup aos comandos de um Porsche 911 da Monteiros Competições.