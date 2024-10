CPV, Iberian Supercars: muita luta pelas posições cimeiras nos testes

Na segunda sessão de testes da etapa do Autódromo Internacional do Algarve do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Jarama RACE já foi possível ver as equipas e pilotos a mostrarem a mão, assistindo-se a uma forte luta pela primeira posição da tabela de tempos.

Depois da sessão matinal, à tarde a maior parte dos contendores já deu uma ideia do seu potencial na pista situada em Portimão, e foram diversos os carros que passaram pelo topo da tabela de tempos.

O primeiro a marcar o ritmo de pneus novos foi Mathieu Martins e Manuel Gião, que colocaram o Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport no topo da tabela de tempos, mas depois Bernardo Sousa e Carlos Vieira, Toyota GR Supra GT4 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, Gonçalo Fernandes e Francisco Mora, em Porsche Cayman RS CS da Veloso Motorsport, e Jorge Rodrigues e Patrick Cunha, Audi R8 LMS GT4 também da formação nortenha, passaram pela primeira posição.

No final, o duo do Porsche acabaria por se impor aos seus colegas de equipa do Audi por uns escassos 0,034s, que foram os mais rápidos da GT4 Bronze, tendo os oito primeiros ficado separados por apenas 0,6s.

César Machado e Jan Durán, sem passarem pela liderança, acabaram com o Toyota GR Supra GT4 no terceiro posto, imediatamente à frente do duo da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, e dos seus rivais na luta pelo ceptro da categoria geral GT4 e da divisão GT4 Pro, Manuel Gião e Mathieu Martins, ficando este trio de duplas separado por 0,2s.

Na GT4 Am, Miguel e André Nabais, em Porsche 718 Cayman RS CS da Speedy Motorsport, foram os mais rápidos, uma vez mais, fortalecendo a sua candidatura ao ceptro da divisão pela qual estão em disputa com Keith Gatehouse e Igor Sorokin, em Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, tendo este duo ficado no segundo posto.

Beatriz Correia, em Cupra TCR da JC Group Racing Team, voltou a ser a mais rápida da categoria Turismos, superiorizando-se a Henrique Moura Oliveira e Henrique Ventura Oliveira que foram os mais lestos entre as jovens duplas dos Ginetta G40 da FPAK Junior Team.

José Correia hoje esteve ausente dos testes, mas amanhã regressa aos comandos do carro espanhol, fazendo equipa com a sua filha mais nova.

Marcus Fothergill e Dave Benett, que estão ainda na batalha pelo ceptro da Cup do Iberian Supercars, impuseram o seu Porsche 911 preparado pela Tockwith Motorsports perante a máquina semelhante da Monteiros Competições, avisando Rui Miritta que estão no Algarve para lutar.

Mikkel Kristensen o Manuel Cañizares foram os mais fortes na divisão GTX aos comandos do Ligier JS2R da Chefo Sport, batendo Steve Kirton e Henrique Cruz, em Ginetta G55 da Tockwith Motorsport, por quatro décimos de segundo, sendo o inglês um dos candidatos ao ceptro da divisão.

Com as sessões de testes terminadas, a atenção de todos vira-se para as qualificações de amanhã, que têm o seu início às 16h10 e podem ser acompanhadas através do Instagram oficial da competição. Antes, às 8h20, realiza-se a sessão de treinos-livres.

No domingo, serão disputadas as corridas, a primeira às 9h00 e a segunda às 16h55, podendo ambas ser seguidas na A Bola TV e no canal de Youtube oficial.