CPV/Iberian Supercars: muita incerteza, tudo em aberto

O Autódromo do Estoril acolhe, no próximo fim-de-semana, o desfecho competitivo das categorias Turismo e GTC do Supercars Endurance do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade. Num traçado onde a consistência, a gestão de corrida e a leitura estratégica costumam ser decisivas, tudo fica em aberto para um encerramento de temporada marcado pela incerteza competitiva.

Ao longo de 2025, as grelhas dos campeonatos de Turismos e GTC afirmaram-se como um dos pilares do evento, reunindo uma diversidade técnica pouco comum. Aston Martin, Porsche, BMW, Ligier, Ginetta, McLaren, Ferrari, Hyundai e SEAT partilham a pista com equipas de referência do pelotão ibérico, garantindo duelos constantes entre conceitos e abordagens distintas de corrida.

Ainda com duas corridas por disputar, praticamente todas as divisões chegam à etapa final com contas em aberto. As margens são curtas e, em vários casos, inferiores aos pontos de uma vitória, o que transforma o Estoril num verdadeiro exercício de precisão, onde um erro mínimo pode ser fatal e uma execução perfeita pode redefinir por completo o equilíbrio dos campeonatos.

GTC – ‘Duelo Porsche’

Na GTC do Iberian Supercars, Rui Miritta parte para a ronda decisiva com 105 pontos, apenas cinco a mais do que Duarte Camelo e Pompeu Simões, que somam 100. O piloto do Porsche 911 Cup da Monteiros Competições chega ao Estoril com o título de campeão GTC e vencedor da divisão Cup do Supercars España, procurando agora acrescentar ao seu palmarés o título ibérico e o nacional de GTC. A curta margem face ao Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport da Speedy Motorsport, partilhado por Camelo e Simões, garante que nada está decidido à partida.

No Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) o equilíbrio repete-se. Miritta lidera a GTC com 121 pontos, enquanto Camelo / Simões surgem com 103. Qualquer inversão de resultados nas duas corridas poderá alterar a hierarquia, pelo que a gestão de risco, o aproveitamento das oportunidades em qualificação e a luta pelas voltas mais rápidas poderão ser decisivos no desfecho do título.

Cup – Miritta é o favorito

Na divisão Cup do Iberian Supercars, Miritta apresenta uma vantagem mais confortável, com 131 pontos, diante de Marcus Fothergill / Dave Benett, que somam 87 ao volante do Porsche 911 Cup da Tockwith Motorsports. Ainda que as contas matemáticas mantenham a dupla britânica em prova, o piloto português depende essencialmente de si próprio para assegurar o ceptro.

No CPV o cenário é semelhante, com Miritta a liderar a Cup com 133 pontos, seguido de Adam Fawsitt / Pedro Paiva Raposo, em Ferrari F430 Challenge da Protech Motorsport, com 91. Para estes últimos, a esperança passa por um fim-de-semana perfeito e por contratempos do líder.

GTX – Camelo e Simões à procura do pleno

A GTX tem sido uma das divisões mais espectaculares do pelotão GTC, e as contas de 2025 confirmam essa tendência. No Iberian Supercars, o ex-FPAK Junior Team Duarte Camelo e Pompeu Simões lideram com 106 pontos, ao volante do Porsche Cayman GT4 Clubsport assistido pela Speedy Motorsport, mas têm ainda vários adversários directos. Henrique Moura Oliveira, que conduz o BMW M4 GT4 (F82) da Monteiros Competições, segue com 77 pontos, e que este fim de semana estará novamente acompanhado pela jovem britânica Chloe Grant.

Logo atrás surge o espanhol Ángel Santos, em Ligier JS2R da Chefo Sport Petrogold, com 73, já consagrado vencedor da divisão GTX do Supercars España, está desejoso de fechar a época ibérica em alta, mas no último evento do ano o seu companheiro de equipa habitual, Alejandro Iribas, será substituído pelo jovem português Gabriel Caçoilo. António Almeida, em Ginetta G55 da Tockwith Motorsports, uma das surpresas da temporada, está igualmente na corrida com 71 pontos.

No CPV, Camelo / Simões dispõem de 118 pontos e de uma vantagem mais clara sobre Luca Staccini / Gracie Mitchell, em Ginetta G55 da Tockwith Motorsports, que somam 92. Henrique Moura Oliveira surge com 80, mantendo também hipóteses matemáticas. Qualquer falha ou uma diferente leitura estratégica da gestão de pneus e do “handicap” poderá reabrir completamente as contas, o que antecipa duas corridas intensas entre os GTX.

Turismos – Ainda muito por decidir

Na classificação de Turismos do Iberian Supercars, Diogo Castro lidera com 85 pontos, mas sente a pressão direta de João Faria, que soma 80, e de Tomás Martins, com 75, todos pilotos da FPAK Junior Team e ao volante de Ginettas G40.

Daniel Teixeira, com 70 pontos, mantém igualmente hipóteses matemáticas, o que coloca quatro pilotos na luta pelo ceptro. Com duas corridas pela frente, qualquer um dos quatro poderá sair do Estoril como campeão ibérico de Turismos, mas o piloto do Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team parte como favorito, dada a superioridade técnica da sua máquina e a sua maior experiência.

No CPV, o campeão em título Daniel Teixeira surge na frente com 124 pontos, fruto de uma época em que aliou rapidez a fortes recuperações. Diogo Castro, com 85 pontos, e João Faria, com 80, permanecem na luta, embora dependam de um fim-de-semana quase perfeito e de eventuais deslizes do líder.

TC – Um assunto da FPAK Junior Team

Nas divisões TC do Iberian Supercars e do CPV, protagonizadas pelos Ginetta da FPAK Junior Team operados pela Monteiros Competições, as contas são particularmente apertadas. Diogo Castro lidera com 95 pontos, seguido de muito perto por João Faria, com 92. Tomás Martins soma 85 pontos e permanece em posição de discutir o título, sobretudo se conseguir capitalizar um bom resultado logo na primeira corrida.

Com 54 pontos ainda em disputa, esta tripla luta interna promete ser um dos focos de interesse do fim-de-semana. Os jovens pilotos portugueses têm mostrado grande evolução ao longo do ano e chegam ao Estoril com um conhecimento aprofundado dos seus Ginetta, o que antecipa duelos directos e diferenças reduzidas na linha de meta.

Como ver

Para acompanhar ao vivo os momentos decisivos da temporada, os aficionados do automobilismo podem adquirir bilhetes diários por 15 euros, enquanto o passe válido para todo o fim-de-semana tem o custo de 20 euros, encontrando-se ambos disponíveis através da BOL.pt.

O Autódromo do Estoril prepara-se assim para acolher um desfecho de época de enorme intensidade, com corridas disputadas ao limite e títulos que prometem ser decididos ao pormenor, num ambiente carregado de emoção.

Como habitualmente, a ação em pista contará com transmissão televisiva em directo na DAZN Portugal e DAZN Espanha, bem como no canal de YouTube da Race Ready. A cobertura internacional será igualmente assegurada, com emissão em língua inglesa na AlphaLive, em alemão na Deutsch Motorsport Television e em italiano no Parc Fermé, garantindo uma ampla difusão de um dos fins-de-semana mais importantes do calendário.