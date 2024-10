CPV, Iberian Supercars: Limitação de GT4 – Supercars Endurance License (SEL)

A partir de 2025 as equipas passarão a ter obrigatoriamente licenças (SEL) atribuídas pela organização para competirem nas divisões GT4 Pro e GT4 Bronze, estando o número de carros inscritos limitado a 25, com cada equipa a ter no máximo três.

Cada equipa poderá usar a sua SEL, alugá-la ou vendê-la, mas se não o utilizar, reverterá para a organização que tratará de encontrar uma equipa que esteja interessada.

As atuais equipas a competir nas três competições do Supercars Endurance terão direito à maior parte das SEL atualmente disponíveis, ficando a organização com três para si.

Desta forma, a Race Ready premeia as equipas que tem vindo a acreditar no campeonato desde o seu ressurgimento, dando-lhe prioridade e um ativo com um valor que podem até transacionar.

Nas restantes categorias e divisões não haverá qualquer restrição de número de participantes.