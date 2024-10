CPV, Iberian Supercars: Líderes dos campeonatos dividem ‘poles’

As qualificações para as corridas da ronda do Autódromo Internacional do Algarve do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Jarama RACE foram realizadas hoje com algum dramatismo, mas no final foram os líderes da classificação do certame ibérico e os do espanhol que levaram a melhor.

A chuva que caiu alguns minutos antes do início da primeira qualificação não facilitou a vida de ninguém, havendo dúvidas quanto aos pneus a escolher até ao último instante antes da luz verde, mas no final todos os pilotos optaram pelos slicks, muito embora algumas zonas da pista estivessem ainda húmidas, havendo riscos que teriam de ser corridos.

Luís Pedro Liberal acabou por ser a grande vítima, uma vez que na sua primeira volta acabou por ser surpreendido pelas condições, saindo de pista na Curva 1, o que provocou uma situação de bandeira vermelha.

Durante a interrupção a chuva voltou a fazer uma breve aparição, mas não foi o suficiente para que os slicks fossem substituídos por pneus de chuva e foi assim que a qualificação foi recomeçada.

As condições da pista apontavam para que os tempos fossem descendo com o decorrer da sessão e foi o que se verificou, mas César Machado não deu qualquer possibilidade aos seus adversários e, com uma volta fulminante, colocou o Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport no topo da tabela de tempos, deixando o Aston Martin Vantage AMR GT4 pilotado por José Carlos Pires a mais de oito décimos de segundo.

O homem da Racar Motorsport, que este fim-de-semana corre a solo, realizou também ele uma prestação notável, assegurando com o segundo posto da geral a pole-position da GT4 Bronze com uma vantagem muito confortável para Jorge Rodrigues, quinto da geral, os principais candidatos ao ceptro da divisão.

Na GT4 Pro, Nerea Martí, com uma boa performance, conseguiu levar o BMW M4 GT4 da BMW España Motorsport até ao terceiro posto, uma surpresa, depois de nas sessões de testes e nos treinos-livres a dupla do carro bávaro ter andado longe dos holofotes.

Manuel Gião e Mathieu Martins chegavam ao Algarve ainda na corrida pelo título do Iberian Supercars, mas a qualificação de hoje foi madrasta para dupla, dado que problemas de caixa de velocidades impediram que saísse das boxes o que os atira para o final da grelha de partida em ambas corridas de amanhã, caso consigam tomar parte nelas.

Por seu lado, Nil Montserrat levou o Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team até ao sétimo posto da grelha de partida, terceiro entre os GT4 Bronze, mantendo vivas as suas possibilidades de conquistar o ceptro da GT4 Bronze, muito embora o Audi R8 LMS GT4 dos seus rivais, tenha ficado duas posições à sua frente, tendo ficado entre os dois Bernardo Sousa, no Toyota GR Supra GT4 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

Miguel Nabais, no Porsche 718 Cayman RS CS da Speedy Motorsport, manteve a boa forma que vinha evidenciando desde o início do fim-de-semana e conquistou a pole-position da GT4 Am, com um excelente décimo segundo tempo da geral, ao passo que os seus rivais na luta pelo ceptro da divisão, Keith Gatehouse, em Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, não foi além do terceiro posto, vigésimo sétimo da geral, tendo Pedro Bastos Rezende, em Aston Martin Vantage AMR GT4 ficado entre os dois, aproveitando o seu bom conhecimento da pista.

Daniel Teixeira tirou todo o partido do seu Hyundai Elantra N TCR, assegurando o décimo sexto posto da grelha de partida e impondo-se entre os Turismos, e por inerência dos TCR, batendo confortavelmente Beatriz Correia, a realizar a sua primeira prova em circuito esta temporada, no seu Cupra TCR.

Na divisão TC e entre os Ginetta G40 da FPAK Junior Team foi Ruben Silva quem se impôs, superiorizando-se a João Oliveira e a Henrique Moura Oliveira, tendo os três ficado separados por apenas 1,2 segundos em condições muito difíceis para os jovens estreantes no automobilismo.

Na divisão GTX, Andrius Zemaitis, em Porsche Cayman GT4 MR, foi o mais forte, deixando Pompeu Simões, em Porsche Cayman GT4 CS, a apenas quatro décimos de segundo, prometendo um duelo intenso entre os dois carros preparados pela Speedy Motorsport.

Na Cup, Rui Miritta manteve a forma que o evidenciou ao longo de toda a temporada, e colocou o sue Porsche 911 na pole-position da sua divisão.

Líder do Supercars Jarama RACE no topo da tabela de tempos

A segunda qualificação da tarde foi ainda mais disputada que a primeira, tendo a pole-position ficado decidida por menos de um décimo de segundo.

Filip Vava, que lidera, com Guillermo Aso, o Supercars Jarama RACE na categoria geral da GT4, acabou por impor o Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team por uns escassos 0,071s ao Aston Martin de José Carlos Pires, que voltou a ser o mais forte entre os pilotos da GT4 Bronze.

As diferenças entre os oito primeiros foram muito curtas, tendo nas posições seguintes ficado Francisco Mora (Porsche 718 Cayman RS CS da Veloso Motorsport), Roberto Faria (Aston Martin da Racar Motorsport), Jan Durán (Toyota da Speedy Motorsport), Bailey Voisin (Aston Martin Vantage GT4 da Araújo Competição), Carlos Vieira (Toyota GR Supra GT4 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal) e Andy Cantu (Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team).

José de los Milagros, que ainda acalenta com a sua colega de equipa em conquistar o ceptro da GT4 e da GT4 Pro, ficou no nono posto, mas a já mais de um segundo do tempo da pole-position, sendo obrigado a recuperar, se quiser manter as suas possibilidades.

Alberto de Martín não conseguiu entrar nos dez primeiros, mas conseguiu bater Patrick Cunha, prometendo um duelo interessante entre o Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team e o Audi R8 da Veloso Motorsport, que estão envolvidos na luta pelo título da GT4 Bronze.

Miguel Nabais conseguiu replicar a performance do seu irmão, conquistando a pole-position e reforçando as suas possibilidades de se bater pelo ceptro da GT4 Am com Igor Sorokin, que garantiu o segundo posto da divisão.

Daniel Teixeira voltou a ser o mais forte dos Turismos, com o décimo nono ‘crono’, batendo José Correia, no Cupra TCR da JC Group Racing Team, que regressou hoje às pistas do Iberian Supercars, depois de não ter participado nos testes de ontem.

Entre os pilotos dos Ginetta G40 da FPAK Junior Team foi Rodrigo Ferreira o mais forte, tendo Gabriel Caçoilo e Henrique Ventura Oliveira ficado nas posições seguintes e todos eles muito próximos, uma vez que ficaram separados por apenas dois décimos de segundo.

Henrique Cruz, que este fim-de-semana regressa ao Iberian Supercars com um Ginetta G55 da Tockwith Motorsports, mas desta feita com Steve Kirton, assegurou a pole-position da GTX, suplantando o seu ex-colega de equipa na FPAK Junior Team, Duarte Camelo, que colocou o Porsche Cayman GT4 CS da Speedy Motorsport no segundo posto da divisão.

Rui Miritta manteve o seu registo perfeito na qualificação ao ser o mais forte da Cup, batendo Marcus Fothergill, também em Porsche 911, mas no seu caso da Tockwith Motorsports.