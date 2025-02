CPV/Iberian Supercars: Lema Racing aposta em dupla norueguesa

A Lema Racing tem já um carro fechado para a temporada deste ano do Iberian Supercars, sendo um dos seus Mercedes AMG GT4 dividido por Andreas Vaa e Olav Vaa, uma dupla de irmãos noruegueses.

A formação da Eslovénia é uma das forças competitivas do pelotão, tendo vencido em 2022 o título de pilotos de GT, com Manuel Gião e Elias Niskanen, e o de equipas em 2023, depois de ter estado na luta pelo cetro de pilotos de GT com o finlandês e Nuno Pires até à última corrida da mesma temporada.

Em 2024 a Lema Racing teve uma época mais desafiante, com algumas contrariedades a impedi-la de estar na luta pelos lugares cimeiros, mas espera voltar ao sucesso com uma dupla de pilotos oriunda da Noruega – Andreas Vaa e Olav Vaa – inscrita na divisão GT4 Pro.

O Olav, apesar da sua tenra idade, tem já um currículo invejável, tendo se estreado no automobilismo em 2021 na Formula Basic (campeonato dedicado aos Fórmula Ford sem asas).

No ano seguinte foi contendor ao título, sagrando-se Campeão em 2024, depois de ter sido o terceiro melhor rookie, quarto da geral, da Fórmula Nordic em 2023, que se disputa com monolugares de Fórmula 4. O norueguês foi ainda o representante do seu país nos FIA Motorsport Games na Fórmula 4 o ano passado.

O seu irmão, Andreas, ingressou no desporto automóvel em 2022, também na Fórmula Basic, chegando imediatamente ao terceiro posto do campeonato, para se tornar campeão no ano seguinte e vice-campeão em 2024.

O duo norueguês mostra-se entusiasmado com o seu novo desafio, esperando bater-se pelas posições cimeiras. “Estou super feliz por começar esta jornada com a Lema Racing, é uma equipa incrível e temos como objetivo lutar pelos lugares de topo”, apontou Olav, reflectindo Andreas a linha de pensamento do seu irmão: “estou muito entusiasmado por me juntar à estrutura do Jaka esta temporada! Estou extremamente grato pela oportunidade e ansioso para ver o que podemos alcançar juntos”.

Jaka Marinsek, o chefe de equipa da Lema Racing, está muito confiante com a sua nova dupla de pilotos. “Estou realmente ansioso pela nova temporada do Iberian Supercars. Depois de um teste juntos, com o Olav e o Andreas, decidimos avançar neste campeonato incrível e acredito verdadeiramente que estaremos a lutar por resultados de topo com os irmãos Vaa!”, apontou o responsável máximo da formação eslovena, apontando ainda: “para o nosso segundo Mercedes AMG ainda estamos a decidir as melhores opções, pois um dos pilotos já está confirmado, estando ainda tudo em aberto. Planeamos também inscrever um Porsche Cayman 981 na divisão GTX”.

O pelotão está cada vez mais composto para o início da temporada do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España, que ocorrerá no Autódromo Internacional do Algarve em 5 e 6 de Abril. O teste oficial de pré-época será realizado no Autódromo do Estoril em 22 de Março.