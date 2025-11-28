CPV/Iberian Supercars: hovidades do paddock do Estoril

A derradeira etapa do Supercars Endurance, que se realiza este fim-de-semana no Autódromo do Estoril, contará com um conjunto alargado de novidades no plantel, reforçando a índole internacional de um campeonato que chega ao seu momento decisivo com forte vitalidade para o Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade.

Americano oriundo da Fórmula 4

Entre os reforços mais sonantes destaca-se a entrada de Hudson Schwartz, que fará equipa com Andrius Zemaitis no Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Nokotech Racing by Speedy inscrito na GT4 Pro-Bronze. O jovem piloto norte-americano chega ao Supercars Endurance depois de uma temporada sólida na Fórmula 4 espanhola, ficou em 11º entre 42 concorrentes, e de uma recente participação na etapa final do GT4 European Series, em Barcelona, onde teve o primeiro contacto competitivo com os GT4 ao volante de um Toyota da Speedy Motorsport. A sua estreia no Estoril surge como mais um passo natural na sua passagem para o mundo dos GT.

Especialista Porsche reforça Veloso Motorsport

Também no plantel de GT4, Hendrik Still alia-se a Patrick Cunha para competir com o Porsche Cayman RS CS da Veloso Motorsport. O piloto alemão é um reconhecido especialista em Porsche, com um currículo que inclui o vice-campeonato Pro-Am das GT4 European Series e o segundo lugar no ADAC GT4 Germany, trazendo ao Estoril experiência internacional e, espera a Veloso Motorsport, performance para se evidenciar na divisão GT4 Pro-Bronze.

Esquadra gaulesa em pista

A grelha conta com uma forte presença da CDRS, que inscreve quatro Ligier JS2 R e um Ginetta G55, todos na divisão GTX, evidenciando a aposta forte na derradeira prova do Supercars Endurance. Olivier Lopez fará dupla com Christian Philippon num Ligier, enquanto Franck Labescat se associa a Emmanuel Gachiteguy num Ginetta. David Chiche junta-se a Pierre-Alexis Lacorte, William Cavailhes corre ao lado de Thomas Cavailhes e Stéphane Codet partilha o cockpit com Pascal Trieux, todos eles aos comandos de Ligier, reforçando de forma significativa o contingente francês nesta ronda final.

Miguel Gaspar regressa a solo

Na divisão GTX, Miguel Gaspar regressa à Lema Racing para competir a solo com o Porsche Cayman GTS da Lema Racing, depois de em Valência ter partilhado o volante com o espanhol Álvaro Fontes. O piloto português procura agora a sorte que lhe faltou na prova valenciana, onde um incidente do seu colega de equipa o impediu de participar na segunda prova do programa.

Art of Speed aposta nos Turismos

Outra das novidades passa pelo regresso da Art of Speed ao Supercars Endurance. Depois de ter marcado presença no início da temporada com dois Porsche 911 Cup, a estrutura de Coimbra regressa agora com um SEAT León Eurocopa Mk2 inscrito na divisão TC da categoria Turismo, uma novidade absoluta no campeonato pelas mãos de Frederico Formiga e Frederico Castro.

Novo ‘line-up’ na Chefo Sport

Por fim, a Chefo Sport by Petrogold reformulou a sua presença na competição para a última prova da temporada com a união de Ángel Santos, vencedor do Supercars España na divisão GTX, e Gabriel Caçoilo, que brilhou em Jerez. O espanhol e o português juntam forças para disputar a etapa do Estoril aos comandos de um dos Ligier JS2 R da formação de Espanha, procurando lutar por bons resultados numa divisão que está cada vez mais forte.

Como ver

Para acompanhar ao vivo os momentos decisivos da temporada, os aficionados do automobilismo podem adquirir bilhetes diários por 15 euros, enquanto o passe válido para todo o fim-de-semana tem o custo de 20 euros, encontrando-se ambos disponíveis através da BOL.pt.

O Autódromo do Estoril prepara-se assim para acolher um desfecho de época de enorme intensidade, com corridas disputadas ao limite e títulos que prometem ser decididos ao pormenor, num ambiente carregado de emoção.

Como habitualmente, a acção em pista contará com transmissão televisiva em directo na DAZN Portugal e DAZN Espanha, bem como no canal de YouTube da Race Ready. A cobertura internacional será igualmente assegurada, com emissão em língua inglesa na AlphaLive, em alemão na Deutsch Motorsport Television e em italiano no Parc Fermé, garantindo uma ampla difusão de um dos fins-de-semana mais importantes do calendário.