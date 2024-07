CPV/Iberian Supercars: Gabriela Correia fica de fora

Infelizmente, Gabriela Correia não poderá estar presente no fim-de-semana do Autódromo do Estoril do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade.

A jovem piloto de Braga teve uma saída de pista na prova disputada no Circuito de Jarama, na prova do Supercars Jarama RACE, e a JC Group Racing Team tudo fez para recuperar o Mercedes AMG GT4 a tempo deste fim-de-semana, o que acabou por ser impossível devido ao envio tardio do material proveniente da Alemanha.

Tal como a Aston Martin Racing, também a Mercedes AMG e a Toyota Gazoo Racing têm camiões de apoio técnico presentes no Autódromo do Estoril, situação que se manterá para as restantes etapas da época.