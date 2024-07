CPV/Iberian Supercars: Festa arrancou no Estoril, tempos demonstram competitividade

A ação já começou no Autódromo do Estoril, onde este fim-de-semana se disputa a segunda etapa do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, tendo sido realizadas duas sessões de testes para que as equipas e pilotos possam preparar as qualificações e as corridas.

As sessões de testes podem ser sempre enganadoras, uma vez que não se sabe em que condições roda cada um dos carros, algumas equipas não gostam de mostrar o seu jogo, escondendo o seu verdadeiro potencial, podendo muitas vezes dar imagens irreais do verdadeiro equilíbrio de forças.

No entanto, ninguém deixa de olhar para as tabelas de tempos para tentar perceber quem poderá ser o mais competitivo num circuito que, sobretudo para as equipas portuguesas, é bem conhecido de todos.

Na primeira sessão, bastante encurtada devido a uma bandeira vermelha, Miguel Lobo e Francisco Mora foram os mais rápidos, com o registo de 1m46,121s, deixando Bernardo Sousa e Carlos Vieira (Toyota Supra GR GT4) a dois décimos de segundo e Manuel Gião e Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4) a cinco.

Na segunda sessão, os protagonistas mudaram substancialmente, com Stepan Suslov, Aston Martin Vantage GT4, a assinar a melhor volta, 1m45,722s. O jovem piloto da Mirage Racing deixou Alberto de Martín e Nil Montserrat a apenas um décimo de segundo, tendo os onze primeiros ficado separados por menos de um segundo.

Como esperado, o equilíbrio de andamentos é bastante, prometendo qualificações e corridas muito disputadas e entusiasmantes para o público.

RESULTADOS/CLASSIFICAÇÕES ONLINE – CLIQUE AQUI