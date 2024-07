CPV/Iberian Supercars: Equipas ajudaram ao sucesso do Pit-Walk for Fans

Ao longo dos dois dias do Estoril Summer Party, evento que integrava a segunda ronda do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, foram diversas as iniciativas para o público que marcou presença no paddock, mas a que mais se destacou foi o Pit-Walk for Fans, que permitiu aos fãs visitar a via das boxes durante um período de tempo de uma hora, vendo de perto pilotos e carros.

A iniciativa foi um sucesso e os pilotos e as equipas aderiram maciçamente, montando mesas à frente de boxes para que pudessem dar autógrafos às largas centenas de pessoas que passaram pelo ‘pit-lane’ munidos do poster oferecido pela NAPA, que tinha um local para que cada piloto pudesse assinar.

Algumas equipas foram um passo mais além, como foi o caso da SMC Motorsport, que estava a oferecer chapéus aos adeptos, e a Araújo Competição, que servia os visitantes com uma bebida energética de um dos seus patrocinadores.