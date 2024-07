CPV/Iberian Supercars: Duelo até à bandeira de xadrez

A primeira corrida da ronda do Autódromo do Estoril do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade foi disputadíssima até à bandeira de xadrez, tendo Bernardo Sousa e Carlos Vieira vencido o duelo que travaram com Miguel Lobo e Francisco Mora.

Foi com muito público na histórica pista portuguesa que se realizou a primeira prova de quarenta e cinco minutos do fim-de-semana, que foi brindado com muita emoção e lutas em pista.

César Machado arrancou bem da pole-position, mantendo o comando seguido de Bernardo Sousa, ao passo que Miguel Lobo foi o grande ganhador dos primeiros metros de prova, guindando-se de oitavo na grelha de partida a terceiro, o que foi determinante para que o Porsche Cayman RS CS pudesse lutar pelos lugares do pódio e, inclusivamente, pelo triunfo.

O ritmo imposto foi avassalador, tendo o piloto do Toyota da Speedy Motorsport tentado destacar-se no comando, uma vez que tinham um handicap de dez segundos para cumprir. No entanto, o recruta do carro nipónico da Toyota Gazoo Racing Salvador Portugal não desarmou e manteve o líder sempre no seu horizonte, levando consigo o condutor da Veloso Motorsport.

Apesar do ritmo furioso, as posições ficaram imutáveis até às paragens nas boxes, momento em que os lugares se alteraram significativamente, passando o Toyota oficial para primeiro, agora pilotado por Carlos Vieira, que beneficiou do bom ‘stint’ do seu companheiro de equipa e dos handicaps dos seus adversários para subir ao comando da corrida, seguido de Francisco Mora.

Com os dois separados por cerca de três segundos, o piloto do Porsche começou a aproximar-se paulatinamente do carro japonês, dando a ideia de que poderia haver uma luta intensa pela vitória no final da corrida.

A aproximação acabou por ser precipitada por uma situação de ‘Full Course Yellow’ causada pelo despiste de um Ginetta G40, dado que, no recomeço, Carlos Vieira teve dificuldades em desactivar o limitador de velocidade do seu carro, ficando com o Porsche da Veloso Motorsport no seu escape.

Na última volta, Francisco Mora ainda tentou lançar um ataque à liderança, mas o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal não se atemorizou, mantendo o primeiro lugar para vencer a primeira corrida do fim-de-semana com uma vantagem de oito décimos de segundo para o seu perseguidor.

O pior para Miguel Lobo e Francisco Mora viria depois da corrida, dado que sofreram uma penalização de cinquenta e seis segundos por não terem cumprido o tempo mínimo de paragem nas boxes, o que os atirou para o décimo sexto posto final.

César Machado e Jan Durán, depois de liderarem na primeira parte da corrida, recuperaram bem do handicap de dez segundos, terminando em pista no terceiro posto para serem promovidos a segundos com a penalização do Porsche da Veloso Motorsport.

Guillermo Aso e Filip Vava realizaram uma boa corrida, confirmando o bom andamento de ontem, e garantiram o degrau mais baixo do pódio com o Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team.

Jorge Rodrigues e Patrick Cunha assinaram uma excelente prestação para vencer a corrida na GT4 Bronze, apesar de um handicap de dez segundos.

Os pilotos do Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport tiveram em Stepan Suslov o seu principal opositor, mas conseguiram suplantar o jovem piloto do Aston Martin Vantage GT4 da Mirage Racing, que no final foi também penalizado por não ter cumprido o tempo mínimo de paragem nas boxes, caindo para vigésimo.

Alberto de Martín e Nil Montserrat, em Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, e Francisco Carvalho, também em Mercedes AMG da Veloso Motorsport, ficaram nas posições seguintes da divisão.

Keith Gatehouse e Igor Sorokin assinaram uma boa prestação na sua estreia no Autódromo do Estoril e venceram a divisão GT4 Am, assegurando um bom vigésimo primeiro lugar na geral aos comandos de um Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team.

Rafael Muncharaz, em McLaren 570S GT4 da SMC Motorsport, e Rúben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende completaram o pódio da divisão.

Daniel Teixeira, em Hyundai Elan N TCR da JT59 Racing Team, realizou uma prova ao ataque, vendo a bandeira de xadrez no décimo nono posto, conseguindo com o seu carro da divisão TCR imiscuir-se na luta com alguns GT4.

Rui Miritta e Tiago Gonçalves foram os mais fortes na Cup, levando o Porsche 911 da Monteiros Competições ao triunfo face ao carro semelhante da Tockwith Motorsports dividido por Marcus Fothergill e Dave Benett.

Henrique Oliveira e Aubrey Hall estiveram envolvidos numa acirrada luta com o Álvaro Vela e Sebastién Villadary, mas um pião do duo do Ligier JS2R da Chefo Motorsport já na segunda metade da corrida facilitou a vida à dupla do Ginetta G55 da Tockwith Motorsports, que triunfaram na GTX.

Entre os pilotos da FPAK Júnior Team, foram Rodrigo Ferreira e Henrique Ventura Oliveira os melhores na prova da manhã, mas verificou-se um andamento muito semelhante entres as três duplas e uma progressão assinalável de todas as jovens esperanças.

A segunda corrida tem o seu início às 16h55 e pode ser seguida em directo através do YouTube da competição e d’A Bola TV.