CPV/Iberian Supercars: Decisões nas qualificaões até ao último décimo

As qualificações para as duas corridas de amanhã da ronda do Autódromo do Estoril do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade foram realizadas esta tarde e, tal como esperado, foram disputadíssimas, tendo doze carros ficado no mesmo segundo.

Já tinha ficado demonstrado nos treinos-livres da manhã que as batalhas seriam intensas e foi o que se verificou, em todas as categorias, com os ‘polemen’ a serem encontrados por curtas margens.

Qualificação 1 – GT4: Feudo Toyota

Na primeira qualificação dedicada aos GT4 assistiu-se a um intenso duelo entre dois pilotos em Toyota Supra GR GT4 – César Machado, Speedy Motorsport, e Bernardo Sousa, Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

O piloto do Norte começou por marcar o ritmo, mas o madeirense foi se aproximando, chegando ao tempo do seu adversário. César Machado acabou por assegurar a pole-position, a segunda da temporada, ao deixar Bernardo Sousa a sete décimos de segundo.

Manuel Gião, em Aston Martin Vantage AMR GT4 da RACAR Motorsport, registou o terceiro ‘crono’ da sessão, mas não conseguiu entrar na luta pela pole-position.

No encalço do Campeão de 2022 ficaram os dois melhores da GT4 Bronze, com Stepan Suslov, que se estreia no Autódromo do Estoril, a registar a pole-position ao bater um surpreendente Luís Pedro Liberal. O Aston Martin Vantage GT4 da Mirage Racing e o Toyota Supra GR GT4 da Speedy Motorsport ficaram separados por apenas dois décimos de segundo, evidenciando a competitividade do plantel.

Miguel Nabais levou o Porsche Cayman GT4 RS CS até à pole-position da GT4 Am ao realizar um excelente décimo quarto posto da geral. O piloto da Speedy Motorsport bateu confortavelmente Javier Macias que, no BMW M4 GT4 da Promotion Motorsport, foi o segundo mais rápido da divisão.

Qualificação 2 – GT4: Pole-Position no último grito

Na segunda qualificação dos GT4 a luta foi ainda mais intensa, tendo os doze primeiros ficado separados por menos de um segundo. Mais uma vez, esteve o Toyota da Speedy Motorsport na luta pela pole-position, desta vez conduzido por Jan Durán.

O espanhol chegou a parecer que iria repetir a façanha do seu colega de equipa, mas acabou por ter de se vergar perante a superioridade de Filip Vava, em Mercedes AMG GT4, que o bateu já perto do fim por uns escassos 0,107s, sendo a sua estreia como mais rápido numa qualificação das duas competições ibéricas.

A NM Racing Team esteve em alto nível na segunda qualificação, tendo Nil Montserrat, com o terceiro ‘crono’, assegurado a pole-position da GT4 Bronze, numa excelente prestação do piloto espanhol que dividirá a segunda linha com o Toyota de Carlos Vieira.

Na GT4 Am voltou a ser um dos Nabais a garantir o melhor crono, desta feita o André. O piloto do Porsche Cayman RS CS fez o vigésimo crono, batendo na sua divisão Rúben Vaquinhas, que foi o segundo aos comandos de um Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport.

Qualificação 1 – Turismo/GTC: Duelo entre um Cup e um TCR

Rui Miritta e Daniel Teixeira envolveram-se numa interessante luta pela primazia na primeira qualificação da Turismo/GTC. O piloto do Porsche 911 da Monteiros Competições, inscrito na Cup, acabou por impor a potência do carro alemão face ao Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, tendo os dois ficado separados por oito décimos de segundo.

Henrique Cruz, que depois da sua estreia aos comandos de um Ginetta G55 da Tockwith Motorsports em Jarama voltou ao carro inglês no Autódromo do Estoril, foi o mais forte na GTX, deixando o Álvaro Vela, em Ligier JS2R da Chefo Sport, a apenas três décimos de segundo.

Entre os jovens da FPAK Junior Team foi Rodrigo Ferreira que se mostrou mais à-vontade, chegando ao nono lugar com a excelente marca de 1m59,676s.

Qualificação 2 – Turismo/GTC: Reedição do duelo

Na segunda qualificação destas duas divisões foi reeditado o duelo da primeira, mas desta feita Daniel Teixeira teve como oponente Tiago Gonçalves, no Porsche 911 da Monteiros Competições.

O piloto do Hyundai, que viu uma peça soltar-se do seu Hyundai durante a primeira qualificação, ainda melhorou substancialmente o seu crono, mas o brasileiro do Porsche conseguiu repelir o ataque, ficando no primeiro posto por meio segundo.

Jonathan Elsworth, em Ginetta G55 da Tockwith Motorsports, esteve em plano de destaque, ao ser o mais rápido da GTX, conquistando a sua primeira pole-position na competição.

Entre as jovens promessas da FPAK Junior Team foi a Henrique Moura Oliveira a levar a melhor, mostrando-se o piloto de Vila Nova de Gaia entusiasmado para as corridas de domingo.

As provas realizam-se amanhã, a primeira às 11h05 e a segunda às 16h55, podendo ambas ser seguidas em directo através do YouTube nas televisões – na A Bola TV em Portugal e DAZN em Espanha.

RESULTADOS – CLASSIFICAÇÕES ONLINE – CLIQUE AQUI