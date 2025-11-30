CPV/Iberian Supercars: Daniel Teixeira vence GTC em corrida com Safety Car

Daniel Teixeira (Hyundai Elantra N TCR) conquistou uma vitória estratégica no Circuito do Estoril, na categoria GTC, num domingo marcado por asfalto húmido, Safety Car prolongado e duelos intensos nas boxes, superando Rui Miritta e Pompeu Simões numa prova caótica e emocionante.

Com céu limpo, sol a brilhar mas asfalto húmido motivado pela chuva que caiu durante a noite e as baixas temperaturas, o pelotão dos GTC abriu as hostilidades neste domingo no Circuito do Estoril.

Na largada, Duarte Camelo teve um arranque fulgurante e saltou imediatamente para o primeiro lugar, superando Daniel Teixeira e Rui Miritta.

O jovem piloto da Speedy Motorsport ganhou logo alguma vantagem, enquanto Teixeira tentava subir ao segundo posto depois de também ter sido ultrapassado por Miritta. O ataque de Teixeira foi acontecendo volta após volta e cinco minutos após a bandeira verde, o piloto do Hyundai Elantra N TCR passava o Porsche 911 CUP, apontando ao Porsche Cayman de Duarte Camelo. Não foi preciso muito tempo para que Teixeira regressasse ao primeiro lugar.

Se as lutas na frente estabilizaram, às portas do pódio assistimos a uma batalha intensa com Luca Staccini, Davide Chiche, Stéphane Codet, Henrique Oliveira e Angel Santos a proporcionarem um excelente espetáculo.

A pouco mais de meia hora do fim da corrida, quando a janela de paragens nas boxes estava prestes a abrir, ficou parado o Porsche 911 Cup de Vitor Costa, que motivou a entrada do Safety Car, um procedimento que demorou um pouco mais do que o desejado, para que o verdadeiro líder da corrida ficasse na frente da fila.

A ordem era Teixeira, Camelo, Miritta, Stacini e Codet. Se no recomeço a ordem da frente se manteve, a meio do pelotão voltamos a assistir a excelentes lutas novamente com Henrique Oliveira e Angel Santos em destaque.

Com a janela para troca de pilotos aberta, muitos carros entraram para a via das boxes para a paragem obrigatória. Teixeira foi o primeiro a entrar nas boxes, com Camelo a ficar com a liderança da corrida, seguido de Miritta.

Também o Porsche de João Posser enfrentou dificuldades e foi obrigado a regressar às boxes num ritmo lento. As lutas multiplicavam-se com Adam Fawsitt e Gabriel Caçoilo, que não evitou um pião no Ligier JS2R da Petrogold.

A 18 minutos do fim, Duarte Camelo entrou para ceder o lugar a Pompeu Simões, com Daniel Teixeira a regressar à liderança. Com as paragens todas feitas, Pompeu Simões estava na segunda posição, seguido de Chloe Grant, Rui Miritta e Gracie Mitchell.

Simões ficou sob pressão de Grant, numa luta intensa pelo segundo posto enquanto o líder da corrida tinha uma vantagem de mais de 20 segundos, quando faltavam 12 minutos para o fim da prova. Infelizmente o carro 47 de Mitchell foi penalizada com um Stop and Go de 4 segundos, por infração na paragem obrigatória. Entretanto, Rui Miritta aproximava-se deste duo e passava pelo BMW de Grant e o Porsche de Simões, regressando ao segundo lugar da corrida. Caçoilo estava também com um ritmo impressionante em pista e subia ao quarto lugar da geral.

A corrida encaminhou-se para o fim e Simões ainda tentava responder a Miritta, enquanto Caçoilo via este duo cada vez mais perto.

A bandeira de xadrez foi mostrada pouco depois e Daniel Teixeira foi o vencedor à geral e na divisão TCR. Na segunda posição da geral e vencedor nos CUP, Rui Miritta enquanto Pompeu Simões foi o terceiro da geral e o vencedor nos GTX, à frente de Gabriel Caçoilo e Gracie Mitchell. Na Divisão TC, vitória do Seat Leon Supercopa da Art of Speed de Frederico Formiga e Frederico Castro.