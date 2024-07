CPV, Iberian Supercars, Daniel Teixeira: “É uma vitória com um sabor especial”

Daniel Teixeira, no seu Hyundai Elantra N TCR venceu a segunda corrida do TCR à geral, fruto de uma ida às boxes no melhor momento possível, porque a entrada logo a seguir o Safety Car em pista significou que iria ficar na frente da corrida e logo com grande avanço, e daí até final foi só gerir o andamento, fugir das armadilhas e levar o Hyundai até à vitória: “é verdade, conseguimos a vitória, muito fruto da estratégia. Cumprimos ao longo da corrida, quando saímos das boxes sabíamos que a nossa vantagem estava grande e depois foi gerir o andamento e levar o carro até ao final. É uma vitória que me deixa muito contente, pois também se prova que os TCR podem vencer, mesmo à geral, estou contente.

É uma vitória com um sabor especial, pois desde o início do ano que temos tido alguma luta com este carro novo, para o conseguir perceber, mas felizmente conseguimos ganhar e quanto se ganha é sinal que correu bem.”