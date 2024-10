CPV, Iberian Supercars com recorde de inscritos no Algarve Classic Festival

São quarenta e três os inscritos para a ronda do Autódromo Internacional do Algarve do Iberian Supercars, Supercars Jarama RACE e Campeonato de Portugal de Velocidade, havendo muitas novidades e novos carros.

A temporada entra na sua reta final, havendo muitas decisões para serem tomadas, mas existem também algumas equipas e pilotos a avaliarem as suas opções já com 2025 em mente.

Uma das grandes novidades da prova algarvia é a inscrição na GT4 Pro de um segundo Mercedes AMG GT4 da Team VRT. A formação espanhola colocará em pista mais um carro para Nigel Greensall e Harry Barton, dois pilotos experientes e rápidos, que este ano têm disputado várias provas de GT4.

Em Portimão, a equipa espanhola apresentará ainda um novo piloto no carro com o qual tem disputado toda a temporada, uma vez que o experiente francês Jeremie Lesoudier ocupará o lugar de Luis González ao lado de Salvador Tineo, que está na luta pelo ceptro do Supercars Jarama RACE.

Outra grande novidade é a entrada de Pompeu Simões e Duarte Camelo com um Porsche Cayman Clubsport operado pela Speedy Motorsport. O jovem piloto disputou o ano passado o Campeonato de Portugal de Velocidade na FPAK Junior Team, dando agora um passo em frente na sua carreira ao subir à divisão GTX. Pompeu Simões realizará a sua estreia na competição, depois de ter passado pela Carbon Neutral Cup em 2023.

Quanto a regressos, são diversos, ajudando a que a lista de inscritos da ronda do circuito algarvio seja a mais forte da temporada.

Nuno Batista e Francisco Carvalho voltam a estar em pista com o habitual Mercedes AMG GT4 operado pela Veloso Motorsport, depois de não terem feito a deslocação a Valência no final do mês passado.

A JC Group Racing Team está também de regresso na sua máxima força – Gabriela Correia aos comandos do seu Mercedes AMG GT4, que não competia em pista desde Jarama, e Beatriz Correia e José Correia, em Cupra TCR, vão finalmente fazer a sua estreia esta temporada.

A dupla pai e filha terá Daniel Teixeira como adversário na divisão TCR, com o piloto da JT59 Racing Team a regressar com o seu Hyundai Elantra N TCR, depois da sua ausência na etapa de Valência para disputar o TCR Europe.

Também na divisão TCR estará a RX Pro Racing, que regressa à competição da Race Ready após a sua participação na etapa de Jarama. Samuel Goméz volta a estar aos comandos do Hyundai i30 TCR, mas desta feita fará equipa com Busián Fontán, piloto que compete no TCR España, onde está no quinto posto da classificação pontual.

Depois de uma passagem fugaz por Jerez, também a Art of Speed volta à competição de velocidade mais importante da Península Ibérica, inscrevendo o seu Porsche 911 na divisão Cup para Frederico Formiga e Frederico Castro.

Para lá de novas duplas e regressos, existem ainda diversas alterações na composição de inúmeros duos, assistindo-se a uma dança de cadeiras.

A Araújo Competição apresenta mudanças em ambos os seus carros. No Aston Martin Vantage GT4, devido a compromissos profissionais de Gonçalo Araújo, Bruno Pereira terá como colega de equipa Bailey Voisin, piloto da Aston Martin GT Academy, que esta temporada disputou as European Le Mans Series na divisão LMP3.

No Aston Martin Vantage AMR GT4 da equipa da família Araújo também Vasco Oliveira terá um novo companheiro. No seu caso será Duarte Pinto Coelho, que deixou a Lema Racing para assumir o lugar até agora ocupado por Guilherme Lemos.

A formação eslovena terá, portanto, um novo piloto ao lado de Bruno Pires – Mark Kastelic – no seu Mercedes AMG GT4 da divisão GT4 Pro. O jovem de dezassete anos realiza este ano a sua estreia na competição automóvel, depois uma carreira no karting, disputando o GT4 Italia, onde está no quarto posto da classificação pontual, e tomando parte na ronda de Monza das GT4 European Series.

Depois da lesão sofrida em Valência, quando tentava saltar um muro de pneus, Miguel Lobo está ainda em recuperação, não podendo tomar parte na etapa do Algarve. Francisco Mora terá assim um novo colega de equipa – Gonçalo Fernandes, um piloto que passou pelos ralis e, mais recentemente, pela velocidade, subindo assim um degrau na sua carreira.

Steve Kirton, que está na luta pelo ceptro da GTX tanto no Iberian Supercars como no Supercars Jarama RACE, terá como colega de equipa Henrique Cruz, regressando o jovem de Leiria, ex-FPAK Junior Team depois de ter participado pela última vez na etapa do Estoril, quando fez equipa com Aubrey Hall também aos comandos de um Ginetta G55.

Na FPAK Junior Team haverá também uma alteração, cedendo Rodrigo Santos o seu lugar a Gabriel Caçoilo, piloto que já fez parte da iniciativa federativa o ano passado, tendo demonstrado um bom potencial.

O programa oficial da etapa do Autódromo Internacional do Algarve do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Jarama RACE tem o seu início no sábado com os treinos-livres e qualificações, que poderá acompanhar através do Instagram oficial da competição. No domingo, serão realizadas as corridas, a primeira às 9h00 e a segunda às 16h55, podendo ambas ser seguidas na A Bola TV e no Youtube.