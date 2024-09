CPV/Iberian Supercars: Chefo Sport reforça a sua presença

O Iberian Supercars continua a suscitar grande interesse entre pilotos e equipas, inscrevendo a Chefo Sport um segundo Ligier para a etapa de Valência deste ano que será dividido por dois jovens que estão a dar os primeiros passos nas corridas de GT.

A formação espanhola estreou-se este ano na principal competição de pista da Península Ibérica, participando na divisão GTX com um Ligier JS2R inscrito para Álvaro Vela e Sebastién Villadary. Esta dupla tem mostrado um elevado nível competitivo, o que lhe permite estar no quarto lugar da competição de pilotos da divisão, depois de dois pódios, duas pole-positions e uma volta mais rápida.

As boas performances do Ligier deram nas vistas e a Chefo Sport irá reforçar a sua aposta no campeonato, inscrevendo mais um carro francês para dois jovens pilotos – Mikkel Kristensen e Pere Marqués – que têm como objectivo ganhar experiência no mundo das corridas de GT.

“Estamos muito contentes por alargar a nossa participação no Iberian Supercars e nada melhor que entregar o segundo Ligier aos nossos pilotos júnior”, começou por dizer o chefe de equipa da formação espanhola que acrescentou: “o Mikkel é muito jovem, é o mais novo da equipa. Com apenas experiência de karting, está a demonstrar a sua maturidade e habilidade aos comandos do nosso Ligier JS2R. O Mikkel tem metas claras no automobilismo e está a lutar duramente com a equipa para melhorar, progredir e, pouco a pouco, veem-se os resultados”.

A partilhar o segundo carro francês da Chefo Sport com Mikkel Kristensen estará Pere Marqués, outra esperança que pretende tomar contacto com as exigências das corridas de GT. “É outro dos jovens pilotos da equipa, tendo já teve um contacto com o Ligier. Demonstrou uma grande progressão aos comandos de diversos carros da equipa. Sem muita experiência anterior, Pere tem demonstrado uma grande adaptação”, sublinhou Nico Abella.

O homem forte da Chefo Sport aponta para as qualidades da competição ibérica como motivos preponderantes para seduzir ‘jovens lobos’: “estes dois pilotos escolheram o Iberian Supercars porque é o campeonato de máxima igualdade e de maior nível que temos em Espanha e na Península Ibérica. É um grande desafio para eles e para a equipa”.

A formação espanhola, que terá na etapa de Valência dois Ligier JS2R, mostra-se empolgada com a passagem pelo Circuito Ricardo Tormo, que será efetuada no final do presente mês. “Na Chefo Sport estamos muito entusiasmados, ter uma segunda unidade neste campeonato é apenas o início. O trabalho da equipa e do campeonato está a dar os seus frutos e os pilotos querem participar no Iberian Supercars com os nossos Ligier JS2R. Cremos que será um bom fim de semana para que se verifique o nível do carro. Os nossos pilotos irão dar o máximo”, concluiu Nico Abella.

A terceira ronda do Iberian Supercars e do Supercars Jarama RACE disputa-se no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, nos dias 28 e 29 de setembro, marcando o final da pausa estival.