CPV/Iberian Supercars: César Machado e Jan Durán vencem e sagram-se campeões

César Machado e Jan Durán venceram a primeira corrida do programa do Autódromo Internacional do Algarve e, com isso, conquistaram o ceptro do campeonato GT4 do Iberian Supercars. De igual forma, Daniel Teixeira selou o título do campeonato de Turismos.

No corrida da manhã, a dupla do Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport arrancou da pole-position, mantendo a liderança, mas teve nas primeiras voltas a forte pressão de José Carlos Pires, que comandava a classificação da GT4 Bronze no Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport.

César Machado acabou por aproveitar as dobragens para conseguir abrir uma vantagem para o seu perseguidor, o que foi determinante para que Jan Durán entrasse no carro sem perder a liderança da corrida.

O piloto espanhol geriu o andamento, garantido a quarta vitória da temporada para a dupla do Toyota e, com isso, o ceptro da categoria geral da GT4 e da divisão GT4 Pro do Iberian Supercars.

Depois de um bom primeiro ‘stint’ de Gonçalo Fernandes, Francisco Mora, que realizou a melhor volta da corrida, realizou uma segunda metade de prova ao ataque, chegando-se ao José Carlos Pires para o ultrapassar já com a meta à vista, o que lhe garantiu o segundo posto, ao passo que o piloto do Aston Martin viu a bandeira de xadrez no terceiro posto da geral, vencendo a GT4 Bronze na sua primeira participação na divisão este ano.

Na luta pelo título da desta divisão, Jorge Rodrigues e Patrick Cunha viveram momentos dramáticos, uma vez que o Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport teve alguns problemas, com o motor a falhar.

Jorge Rodrigues, chegou a cair para último na primeira volta, mas conseguiu recuperar, terminando Patrick Cunha no terceiro posto da GT4 Bronze, ao passo que os seus rivais, Nil Montserrat e Alberto de Martín, com uma prova sólida, levaram o Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team ao segundo lugar, adiando a decisão do título da divisão para a segunda corrida do dia.

Miguel e André Nabais estiveram imperiais na GT4 Am, dominando completamente para colocar o Porsche 718 Cayman GT4 da Speedy Motorsport no topo da classificação da divisão, sendo seguidos por Keith Gatehouse e Igor Sorokin. Com estes resultados, a dupla da Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team precisa apenas de terminar a corrida da tarde para se sagrar campeã.

Daniel Teixeira, como é seu apanágio, realizou uma corrida com um ritmo forte e sem erros, levando o seu Hyundai Elantra N TCR até ao triunfo entre os TCR, superiorizando-se ao Cupra TCR de Beatriz Correia e José Correia. Com este resultado, o piloto da JT59 Racing Team assegurou o ceptro de Turismos do Iberian Supercars.

João Oliveira e Gabriel Caçoilo foram os mais fortes na TC e na luta particular entre os Ginetta G40 da FPAK Junior Team, superando Henrique Ventura Oliveira e Henrique Moura Oliveira por apenas dois décimos de segundo depois de uma prova emocionante.

Mikkel Kristensen e Manuel Cañizares impuseram o Ligier JS2R da Chefo Sport na GTX e na GTC, batendo o Porsche Cayman GT4 CS da Speedy Motorsport pilotado por Pompeu Simões e Duarte Camelo, que se estreiam na divisão este fim de semana.

Andrius Zemaitis ficou no terceiro posto, em Porsche Cayman GT4 MR, recuperando pontos a Tomás Pinto Abreu e Simon Moore, em Ginetta G50 da Tockwith Motorsport, quinto, reforçando a sua candidatura ao título da divisão.

Na Cup, Rui Miritta, que chegou à pista de Portimão já com o título de campeão da GTC, manteve o seu registo a raiar a perfeição, vencendo a corrida e o título que lhe faltava no Iberian Supercars.

A segunda corrida terá o seu início às 15h50, sendo o palco para as restantes decisões.