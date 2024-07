CPV, Iberian Supercars, Carlos Vieira: “seremos capazes de lutar por vitórias durante o resto da época”

Carlos Vieira, piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, que tem como colega de equipa, Bernardo Sousa, teve um fim de semana de CPV, Iberian Supercars com algumas dificuldades no arranque, não foi fácil encontrar afinação ideal devido a interrupções nos treinos livres, logrou vencer a primeira corrida, apesar das dificuldades, mas na segunda depois de um bom trabalho da Sports & You na afinação do carro, não venceram, mas mostraram ritmo e potencial para vitórias futuras, com Carlos Vieira a fazer um balanço positivo do fim de semana, reconhecendo as dificuldades no arranque dos trabalhos: “Foi um fim de semana um pouco difícil para nós. Tivemos algumas dificuldades em encontrar a afinação ideal, devido às interrupções nos treinos livres. Na primeira corrida conseguimos uma excelente vitória. Ainda não tínhamos encontrado o melhor compromisso de afinação, mas esta vitória mostrou-nos que éramos capazes de vencer, em circunstâncias mais desafiadoras. Na segunda corrida, a Sports & You fez um excelente trabalho, encontramos uma boa afinação e conseguimos mostrar o nosso ritmo. Este pódio torna-se ainda mais saboroso, pois assim, com este andamento, seremos capazes de lutar por vitórias durante o resto da época”